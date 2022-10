Verlander, à la recherche d’une première victoire en Série mondiale, ouvre pour Astros – Kelowna Capital News

Justin Verlander répondait à des questions sur son départ pour les Astros de Houston lors de l’ouverture des World Series vendredi soir lorsque le chef de l’équipe de baseball de l’opposition a pris la décision peu orthodoxe d’entrer dans la salle d’entrevue pour tendre la main.

“Où avez-vous recommencé votre carrière?” Dave Dombrowski, cadre des Phillies de Philadelphie, a déclaré avec un sourire.

En tant que directeur général de Detroit, Dombrowski a fait de Verlander le deuxième choix du repêchage amateur de 2004.

“Il porte toujours la même eau de Cologne”, a déclaré Verlander à son auditoire. « C’est très particulier. Je me souviens de cette odeur.

Verlander a le nez pour le succès, pas seulement pour le parfum – c’était Paul Sebastian, a déclaré Dombrowski plus tard. Le droitier de 39 ans se dirige probablement vers son troisième prix Cy Young lors de sa première saison après la chirurgie de Tommy John, avec une fiche de 18-4 avec une MPM de 1,75, la meilleure des ligues majeures, pour lui donner un dossier de 244-133, un 3,24 ERA et 3 198 retraits au bâton en 17 saisons.

Pourtant, il reste à la recherche de sa première victoire en Série mondiale après avoir obtenu une fiche de 0-6 avec une MPM de 5,68 en sept départs en Série.

“Ce gars a bien lancé”, a déclaré l’ancien manager de Verlander à Detroit, Jim Leyland, lors d’un entretien téléphonique. « Ces gars-là sont humains. Ils peuvent avoir un mauvais match de temps en temps. Et si c’est sur une grande scène, ça s’amplifie un peu.

Houston a balayé Seattle et les Yankees en séries éliminatoires et pourrait rejoindre les Cincinnati Reds de 1976 (7-0) en tant que seules équipes à passer les séries éliminatoires invaincues depuis le début de l’ère de la division en 1969.

Aaron Nola commence pour les Phillies, la première équipe à la troisième place à atteindre une série et une franchise qui n’a apporté que deux titres à Philadelphie – contre cinq remportés par l’Athlétisme avant de quitter la ville après 1954.

Houston est dans la série pour la quatrième fois en six saisons et deuxième consécutive sous le manager Dusty Baker après avoir perdu contre Atlanta en six matchs l’an dernier. Pour un segment important de fans, les champions de Houston en 2017 sont connus comme les Cheatin ‘Astros, les retombées du scandale dans lequel la Major League Baseball a déterminé que Houston avait utilisé une caméra vidéo pour signaler les lancers de l’adversaire à ses frappeurs.

Verlander fait partie des cinq joueurs de la série restants des Astros 2017, rejoints par le joueur de deuxième but Jose Altuve, le joueur de troisième but Alex Bregman, le joueur de premier but Yuli Gurriel et le lanceur Lance McCullers Jr.

“Dusty et moi aimerions tous les deux marquer ma première victoire en World Series, son premier championnat en World Series”, a déclaré Verlander. “Il y a eu des matchs dans les World Series où je ne méritais pas de gagner. Il y a eu des matchs que je pensais avoir assez bien lancés où nous pouvions obtenir une victoire et cela n’a tout simplement pas fonctionné. À ce stade de la saison, des objectifs personnels comme celui-là n’ont tout simplement pas d’importance. Essayez de gagner le match comme vous le pouvez.

Verlander entamera son troisième match d’ouverture de la série. Il a perdu contre Saint-Louis en tant que recrue en 2006, abandonnant un circuit de deux points à Albert Pujols, et à San Francisco en 2012, accordant une paire de longues balles à Pablo Sandoval de San Francisco. En 2017, il a perdu le match 6 et a épousé le mannequin Kate Upton trois jours après le match 7.

“Quand il était dans le système des ligues mineures, j’ai dit à notre diffuseur, Jim Price, j’ai dit:” Jim, je sais que c’est un terrain élevé, mais j’ai dit que je le comparerais à Nolan Ryan “, se souvient Dombrowski.

Verlander lance presque aussi fort qu’à son apogée, atteignant en moyenne 95 mph cette année avec sa balle rapide, 1 mph de moins qu’en 2009. Son emplacement s’est affiné depuis son acquisition par les Astros en août 2017.

“Il a réussi à localiser cette balle rapide dans la zone, où cela ressemblait à un bon lancer à frapper, mais ils n’ont pas pu y accéder”, a déclaré Leyland.

Verlander mélange des curseurs et des courbes, et lance quelques changements par match, souvent dans une situation clé.

“Une de ces choses qui vient avec le temps, l’enregistrement des manches, l’instinct”, a-t-il déclaré. J’ai déjà parlé à des gars de ce que je vois et je me suis rendu compte que tout le monde ne voit pas ce que je fais. Je ne sais pas exactement pourquoi. Je suppose que c’est juste prêter attention et lancer pendant longtemps.

Il lancera huit jours de repos depuis qu’il a battu les Yankees lors du match d’ouverture de la série de championnats de l’AL. Nola, un droitier de 29 ans qui a passé toute sa carrière avec les Phillies, a perdu contre San Diego dans la NL Championship Series le même jour.

Le manager des Phillies, Rob Thomson, n’avait aucun doute sur le fait de donner le ballon à Nola pour le premier match d’ouverture vendredi de la série depuis 1915.

« En fait, il vient de me le dire juste au moment où nous avons pris d’assaut le terrain », se souvient Nola à propos de la victoire du fanion de dimanche. “Nous nous sommes embrassés et il m’a alors dit.”

Thomson, un condamné à perpétuité de baseball qui a entraîné les Yankees de 2008 à 2017, a rejoint les Phillies en 2018 et a pris la relève lorsque Joe Girardi a été licencié le 3 juin. Il cherche à rejoindre Bob Lemon des Yankees de 1978 et Jack McKeon de 2003. Marlins comme les seuls remplaçants de mi-saison à gérer un champion. Il est le premier Canadien à gérer une équipe dans la série.

« Je suis un fier Canadien et j’aime mon pays. J’aime ce que nous représentons. Mais pour vous dire la vérité, je suis simplement heureux de diriger une équipe dans les World Series », a-t-il déclaré.

Baker a noté qu’il pourrait avoir un avantage spirituel cette année.

“L’année dernière, c’était la mort de Hank Aaron et nous jouions aussi contre les Braves. Donc, à mon avis, autant j’aime Hank et autant il m’aime et aime les autres, il était probablement en faveur des Braves l’année dernière », a déclaré Baker. “Je pense maintenant qu’il me soutient.”

—Ronald Blum, Associated Press

BaseballMLB