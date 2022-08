Verizon’s Visible a ajouté un nouveau plan Visible +

Depuis le jour de son lancement en 2018, Verizon’s Visible a eu un seul plan qui ne coûte que 40 $/mois. Visible a continué à mettre à jour et à mettre à niveau le plan au fil des ans, mais ce prix est toujours resté et il est resté la seule option de plan pour ceux qui envisagent le « opérateur sans fil entièrement numérique » de Verizon. Aujourd’hui, Visible fait un grand pas ; nous avons maintenant 2 plans.

Visible a annoncé aujourd’hui proposer deux forfaits : Visible et Visible+. Visible est une offre similaire à l’ancien plan Visible, sauf qu’il coûte désormais 30 $/mois au lieu de 40 $. Pour Visible +, quelques fonctionnalités supplémentaires et mises à niveau vous coûteront 45 $ / mois.

Alors quelles sont les différences entre Visible et Visible+ ? J’ai la ventilation visuelle pour vous ci-dessous, mais les bases sont que le plan Visible régulier sera destiné à ceux qui n’ont pas besoin d’une expérience 5G ultra rapide et qui ne voyagent pas beaucoup en dehors des États-Unis. Le seul accès au réseau que vous obtenez est sur 5G à l’échelle nationale et LTE, où votre connexion pourrait être ralentie si vous vous trouvez dans des zones à fort trafic. Il a encore des conversations et des SMS vers le Mexique et le Canada.

Le forfait Visible + ajoute des appels et des SMS illimités au Canada et au Mexique, une utilisation en itinérance dans ces deux pays, des appels depuis les États-Unis vers plus de 30 autres pays, des SMS vers plus de 200 pays et des connexions 5G premium. “L’expérience réseau Premium” de Visible+ signifie l’accès à la 5G Ultra Wideband (à la fois mmW et C-Band) à partir du réseau de Verizon dans une capacité illimitée. Lorsque vous êtes sur les réseaux 5G Nationwide des réseaux LTE, vous aurez 50 Go de données à utiliser avant d’être éventuellement ralenti.

Les deux plans offrent également un point d’accès mobile illimité avec un plafond de vitesse de 5 Mbps et une protection anti-spam.

Forfaits Visible vs Visible+

Les taxes et les frais sont inclus dans les deux prix de ces plans, vous paierez donc 30 $ ou 45 $ chaque mois. Les deux plans sont également en ligne immédiatement, au cas où vous voudriez vous inscrire. Visible prend désormais également en charge eSIM, donc si vous souhaitez les essayer, vous pouvez le faire sans carte SIM physique.

Inscrivez-vous à Visible