Verizon’s Plus Play arrive en version bêta avec l’offre Netflix Premium gratuite

En mars Verizon a annoncé Plus Play, un emplacement central pour gérer tous vos services de streaming et abonnements. La société a promis un lancement complet d’ici la fin de l’année, et bien qu’elle n’ait pas pleinement atteint cet objectif, Verizon ouvre enfin le service en version bêta à ses clients mobiles et Internet à domicile 5G et 4G LTE.

Pour inciter les gens à essayer sa plateforme gratuite de gestion des abonnements, l’opérateur fait miroiter une offre “à durée limitée” d’un an de Netflix Premium gratuitement si vous souscrivez également à “un abonnement de 12 mois ou saisonnier” à l’un de ses autres partenaires . Les options éligibles initiales incluent NFL Plus de la NFL, League Pass de la NBA, AMC Plus et Peloton.

Verizon indique qu’il aura 20 partenaires pour le lancement de la version bêta – dont Xbox Game Pass Ultimate, HBO Max, Discovery Plus et The Athletic – avec “beaucoup plus” de partenaires non divulgués à venir au premier trimestre 2023.

Netflix Premium coûte normalement 20 $ par mois (240 $ pour l’année) et comprend le streaming 4K et la possibilité de regarder sur quatre appareils à la fois. Bien que vous ne puissiez pas souscrire à un abonnement mensuel à un autre service et ensuite obtenir cette offre, il existe quelques options « saisonnières » qui la rendent assez convaincante.

Un abonnement “saisonnier” à NFL Plus, qui vous permet de diffuser des jeux NFL locaux et nationaux sur un téléphone ou une tablette, exécute une seule fois 13 $ pour le reste de cette saison. Dans le cadre de la promotion de Verizon, dépenser ces 13 $ et vous inscrire à NFL Plus via Plus Play vous donnera également Netflix Premium gratuitement pendant un an.

Si vous êtes déjà sur Netflix, vous pouvez transférer votre abonnement et passer à Premium via Plus Play. Cependant, Verizon ne semble pas proposer les autres niveaux de Netflix, et il n’est pas immédiatement clair si vous pourrez passer de Premium à Plus Play après l’expiration de l’offre d’un an gratuit. Le site Web de Verizon a étapes pour migrer un compte Netflix.

Si vous avez HBO Max, vous pouvez déplacer vos abonnements existants vers la plate-forme, bien que vous ne puissiez pas déplacer la plupart des autres services. selon la FAQ de Verizon. Si vous souhaitez profiter de la plupart des offres Plus Play de Verizon, vous devrez probablement annuler vos abonnements actuels, puis créer de nouveaux comptes.

Ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire avec Verizon Plus Play

Plus Play est destiné à être un hub où les utilisateurs de Verizon peuvent s’inscrire, gérer et annuler une multitude de services de streaming et d’abonnements. Le site Web Play Plus sera également l’endroit où le transporteur propose des offres ou des essais pour vous inciter à vous inscrire à de nouveaux services. Bien que la plate-forme recommande des émissions à regarder ou des choses à faire, ce ne sera pas un endroit où vous pourrez regarder des émissions ou afficher du contenu. Au lieu de cela, il vous dirigera vers l’application ou le site Web de ce service.

Verizon avait précédemment déclaré à CNET qu’il ne serait pas en mesure de voir les émissions que vous regardez ou le contenu avec lequel vous interagissez. Au lieu de cela, il fera les recommandations “sur la base des informations vous concernant que nous avons acquises indépendamment de ce que vous regardez sur un service particulier”, a déclaré en mars Frank Boulben, directeur des revenus du groupe de consommateurs de Verizon.

Si vous quittez les services Internet sans fil ou à domicile de Verizon, vous ne perdrez pas nécessairement l’accès à Plus Play, bien qu’il ne soit pas immédiatement clair si vous pourrez toujours ajuster vos plans ou vous inscrire à de nouveaux services. CNET a contacté Verizon pour plus d’informations et mettra à jour s’il répond.

Verizon n’ajoutera pas ces abonnements à votre facture mensuelle d’Internet sans fil ou à domicile, mais les facturera à la place sur une carte de crédit ou de débit que vous avez sur votre compte.

Contrairement à une facture sans fil, l’opérateur ne vous facturera pas de frais supplémentaires pour payer un service Plus Play avec une carte de crédit ordinaire. Mais cela vous rapportera 2% sur les abonnements Plus Play si vous payez avec sa carte de crédit de marque Verizon.

Verizon limite l’accès à la version bêta, mais il prévoit d’étendre l’offre Plus Play à ses utilisateurs Fios à l’avenir. Cependant, il n’a pas précisé quand cela pourrait se produire. Il n’a pas non plus annoncé quand le service sera disponible pour ses utilisateurs sans fil prépayés.