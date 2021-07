Verizon vous propose 4 nouveaux plans de point d’accès

Le marché des hotspots n’a probablement pas connu beaucoup d’action au cours de la dernière année et demie, grâce à la pandémie qui continue de contrôler notre monde. Alors que certains endroits à travers ce pays deviennent plus sûrs et que les hommes d’affaires envisagent de voyager à nouveau pour le travail, Verizon est prêt avec de nouveaux plans de points d’accès dont profiter.

Ce matin, Verizon annoncé quatre nouveaux plans de point d’accès (Essential, Plus, Pro et Premium) avec des prix allant de 20 $/mois à 80 $/mois pour les clients Verizon. Les données incluses avec celles-ci vont de 15 Go à 150 Go, avec différents niveaux de streaming et d’accès 5G, bien que toutes soient illimitées avec des vitesses inférieures après les plafonds.

La nouvelle répartition des plans est la suivante :

Essentiel : 20 $/mois pour les clients Verizon

15 Go de données de point d’accès mobile premium, puis des données illimitées à bas débit Diffusion HD 720p sur 5G Nationwide/4G LTE



Plus : 40 $/mois pour les clients Verizon

Accès ultra large bande 5G 50 Go de données de point d’accès mobile premium, puis des données illimitées à bas débit Streaming UHD 4K sur 5G Ultra Wideband et streaming HD 720p sur 5G Nationwide/4G LTE



Pro : 60 $/mois pour les clients Verizon avec un smartphone avec un forfait illimité éligible ou 90 $ en forfait autonome

Accès ultra large bande 5G 100 Go de données de point d’accès mobile premium, puis de données illimitées à bas débit Streaming UHD 4K sur 5G Ultra Wideband et streaming HD 720p sur 5G Nationwide/4G LTE



Premium : 80 $/mois pour les clients Verizon avec un smartphone avec un forfait illimité éligible ou 110 $ en tant que forfait autonome

Accès ultra large bande 5G 150 Go de données de point d’accès mobile premium, puis de données illimitées à bas débit Streaming UHD 4K sur 5G Ultra Wideband et streaming HD 720p sur 5G Nationwide/4G LTE



Si vous avez besoin d’un plan hotspot, vous pouvez acheter des appareils hotspot ici et les nouveaux plans ici.