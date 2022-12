Verizon vous offre une carte-cadeau gratuite de 25 $

Le nouveau Verizon Up a été lancé il y a un peu plus d’un mois et bon, ce n’est pas très bon. C’est un peu comme l’ancienne version mais sans tous les trucs amusants gratuits et les dollars mensuels de l’appareil et presque toutes les raisons pour lesquelles nous avons jamais envisagé de l’utiliser. Mais parce que les vacances sont à nos portes, Verizon nous donne un bref instant pour ouvrir l’application My Verizon, appuyez sur la page Verizon Up et réclamez un cadeau décent.

Si vous avez l’application My Verizon sur votre téléphone et que vous faites partie de Verizon Up, allez-y et faites défiler jusqu’à la section “Parcourir les offres en vedette”. Vous devriez voir une boîte avec “Voici votre carte-cadeau Verizon de 25 $, offerte par nous”. Oui, Verizon vous offre une carte-cadeau de 25 $ à dépenser pour tout ce que vous voulez dans la boutique Verizon.

Une fois que vous avez ouvert cette boîte et réclamé l’offre, elle vous appartient. La page suivante qui s’ouvre vous indiquera un code de carte-cadeau Verizon et le code PIN afin de l’échanger lors du paiement. Si, pour une raison quelconque, vous avez besoin de trouver ces informations plus tard, vous pouvez les trouver en ouvrant à nouveau l’onglet Verizon Up, puis en faisant défiler vers le bas jusqu’à ce que la boîte “Gérer les offres revendiquées” apparaisse. Puisez-y et vous devriez voir l’offre de carte-cadeau.

Curieux de savoir sur quoi vous pouvez dépenser les 25 $ ? À peu près n’importe quoi chez Verizon. Dans la section des conditions de l’offre, Verizon indique que les cartes-cadeaux “peuvent être utilisées pour payer une facture Verizon Wireless ou Fios”, ainsi que pour “la marchandise et les services dans les magasins/kiosques exploités par Verizon ou sur verizon.com”. Le seul endroit où vous ne pouvez pas l’utiliser est chez un revendeur agréé Verizon.

Encore une fois, nous ne sommes peut-être pas de grands fans du nouveau Verizon Up, mais c’est l’une de ces offres sur lesquelles vous devriez absolument sauter. Il s’agit de 25 $ gratuits que vous pouvez dépenser sur votre facture mensuelle, sur certains accessoires ou pour rendre l’achat d’un appareil moins lourd pour le portefeuille.

Lien Google Play: Mon Verizon