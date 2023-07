Verizon vous a offert des mises à niveau majeures de la 5G si vous vivez dans ces États

Cela fait environ un mois que nous avons partagé pour la dernière fois des nouvelles sur un lot de mises à niveau Verizon 5G dans plusieurs États et villes, nous sommes donc de retour avec une autre mise à jour. Verizon les appelle « majeures » à chaque communiqué de presse, ce qui en fait un partage rapide pour ceux qui vivent dans l’un de ces endroits.

Dans ce dernier tour, des villes comme Cincinnati, Detroit, Dallas, Orlando et Pittsburgh figurent toutes sur la liste. Étant donné que ces villes ont reçu des appels individuels de Verizon, cela signifie l’expansion de la 5G Ultra Wideband, qui est un mélange à la fois de 5G mmW et de la bande C (ou bande médiane) 5G qui améliorera vraiment votre expérience 5G. Ces deux technologies 5G constituent le côté premium du réseau 5G de Verizon qui offrira des vitesses aussi rapides ou plus rapides que votre Internet domestique, en supposant que vous puissiez vous connecter.

Pour les États, Verizon a présenté ses expansions dans l’Indiana, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, l’Oklahoma et le Texas. Lorsqu’ils partagent des expansions à l’échelle de l’État, cela signifie généralement qu’ils ont poussé la 5G Ultra Wideband dans des villes et des marchés plus petits pour la première fois. En passant, c’est devenu un processus d’apprentissage mensuel amusant pour moi, où je découvre qu’il y a des villes dans ce pays appelées toutes sortes de choses sauvages comme Devils Lake et Oilton. Merveilleux.

Bien sûr, chaque fois que nous parlons de Verizon 5G Ultra Wideband, nous devons vous rappeler que tous les clients ne sont pas autorisés à se connecter à cette technologie. Verizon a des plans 5G spécifiques qui vous permettent d’accéder à leur meilleur réseau, tandis que les autres sont obligés de s’asseoir sur leur réseau national 5G inférieur à la normale. Cette expérience 5G à l’échelle nationale est souvent plus lente que vous ne vous en souvenez peut-être de l’époque de la 4G LTE.

Assez de cela, vous trouverez ci-dessous la liste complète des endroits où Verizon dit avoir reçu des mises à niveau 5G « majeures » récentes. Faites-nous savoir si c’est bien vrai.

Villes

Allentown, Pennsylvanie

Bonita Springs, Floride

Buffalo, NY

Charleston, Caroline du Sud

Cincinnati, Ohio

Colombie, Caroline du Sud

Dallas, Texas

Détroit, Michigan

Minneapolis, Minnesota

Orlando, Floride

Pittsburgh, Pennsylvanie

Spokane, WA

Indiana

Saint-Joseph

Kosciusko

Coude sud

Elkhart

Gochen

Nappanée

LaGrange

Varsovie

Dakota du nord

Crosby

Colomb

Flaxton

Sherwood

Mohall

Westhope

Ville de saule

Belcourt

Rolle

Starkweather

Lac des Diables

Anamoose

Velva

Williston

Nouvelle ville

Pluvier kildir

Plage

Centre

New Rockford

Jamestown

Gackle

Ashley

Graton

Wahpeton

Drayton

Buxton

Ville de la vallée

Oriska

Pour homme

Ludden

Oklahoma

Lawton

Chickasha

Prieur

Oilton

Rush Springs

Plantoir

Géronimo

Dakota du Sud

Trois fourchettes

crête de pin

Aberdeen

Parcston

Texas

Amarillo

corpus Christi

Memphis

Frange

Bancs de granit

Monahans

Cléburne

Granbury

Annone

Kaufmann

Sherman

Cloches

Denis

Collinsville

Puits minéraux

Chutes de Wichita

Ennis

Jacksonville

Weatherford

Terrel

