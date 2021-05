Verizon vend des activités Yahoo et AOL à Apollo pour 5 milliards de dollars

Pages du site Web de Yahoo! Inc., à gauche, et AOL Inc. s’affichent sur un écran d’ordinateur.

Verizon vendra son groupe de médias à la société de capital-investissement Apollo Global Management pour 5 milliards de dollars, ont annoncé lundi les deux sociétés. La vente permet à Verizon de se décharger des propriétés des anciens empires Internet d’AOL et de Yahoo. Verizon conservera une participation de 10% dans la société et elle sera renommée «Yahoo».

La vente verra les marques de médias en ligne sous les anciens parapluies Yahoo et AOL comme TechCrunch, Yahoo Finance et Engadget aller à Apollo. Verizon a acheté AOL en 2015 pour 4,4 milliards de dollars en 2015, et il a acheté Yahoo pour 4,5 milliards de dollars en 2017.

Récemment, il a été de plus en plus évident que Verizon voulait vendre ses propriétés multimédias et se concentrer à la place sur ses réseaux sans fil et d’autres entreprises de fournisseurs d’accès Internet. L’année dernière, Verizon a vendu HuffPost à BuzzFeed. Il a également récemment vendu ou fermé d’autres propriétés multimédias telles que Tumblr et Yahoo Answers.

Auparavant, la vision originale de Verizon était de transformer les propriétés Yahoo et AOL en géants des médias en ligne qui pourraient prendre la domination de Google et Facebook dans la publicité en ligne. Sous l’ancien PDG d’AOL, Tim Armstrong, les marques Yahoo et AOL ont été regroupées en une nouvelle division de médias en ligne au sein de Verizon appelée Oath.

Mais le projet Oath n’a en grande partie pas réussi à prendre de l’ampleur et Armstrong a quitté l’entreprise en 2018. Oath a de nouveau rebaptisé Verizon Media Group en novembre 2018 et était dirigé par Guru Gowrappan.

Avec la vente de Yahoo et d’AOL, Verizon a indiqué qu’il n’était plus intéressé par les médias, contrairement à ses rivaux. AT&T essaie toujours de faire de WarnerMedia un concurrent de streaming pour Netflix et Disney, alors même qu’il est aux prises avec de nombreuses dettes résultant de ses acquisitions de médias. Comcast, un autre fournisseur d’accès Internet, est toujours dans le secteur des médias avec NBCUniversal.

Divulgation: Comcast est la société mère de NBCUniversal, qui possède CNBC.