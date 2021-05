Verizon vend AOL et Yahoo à Apollo pour 5 milliards de dollars

Guru Gowrappan, le chef de l’activité média de Verizon, qui continuera à diriger le nouveau Yahoo, s’est montré optimiste dans une note aux employés lundi matin. «Cette prochaine évolution de Yahoo sera la plus passionnante à ce jour», a-t-il déclaré dans la note, qui a été obtenue par le New York Times.

« Yahoo disposera désormais des investissements et des ressources nécessaires pour élever notre activité au niveau supérieur », a déclaré M. Gowrappan, suggérant que la société sera en mesure de développer de nouvelles sources de revenus telles que les abonnements et le commerce électronique. L’entreprise ne prévoit pas de licenciements pour le moment.

Il a ajouté qu’Apollo permettrait à l’entreprise de se développer, une perspective plus difficile lorsqu’elle opérait au sein de Verizon, qui prévoyait de dépenser encore plus d’argent pour étendre son réseau sans fil 5G de nouvelle génération.

Mais les deux ont finalement été supplantés par des start-ups plus agiles. Google et Facebook sont devenus les forces dominantes du Web, et Yahoo et AOL sont devenus des éditeurs géants à la place. Yahoo Sports est une destination populaire auprès des amateurs de sport, et Yahoo Finance est une mine d’informations pour les commerçants de détail. AOL a acquis une multitude de premières marques de médias, notamment le Huffington Post (maintenant HuffPost), TechCrunch et Engadget, et plusieurs sociétés de technologie publicitaire numérique pour créer une plate-forme géante pour la publicité.

Lorsque Verizon a acheté AOL en 2015 pour 4,4 milliards de dollars, la société a qualifié AOL de «pionnier du numérique». Lowell C. McAdam, directeur général de Verizon à l’époque, défendu l’accord dans le cadre de sa «stratégie visant à fournir une connexion multi-écran aux consommateurs, aux créateurs et aux annonceurs pour offrir cette expérience haut de gamme.»

Aujourd’hui en affaires Mise à jour 3 mai 2021, 18 h 40 HE Les États-Unis augmenteront leurs emprunts pour financer les secours en cas de pandémie.

Un responsable clé de la Fed a déclaré que la guérison de l’économie n’était « pas encore suffisante ».

Jerome Powell a un ton plein d’espoir mais souligne les coûts inégaux de la pandémie.

Tim Armstrong, le chef d’AOL, faisait partie du paquet, et il a rapidement persuadé les dirigeants de Verizon d’ajouter à ses avoirs médiatiques. M. Armstrong a orchestré l’achat de Yahoo en 2017 pour 4,5 milliards de dollars – un prix qu’il recherchait depuis des années.

Dans le déclaration annonçant l’accord à l’époque, M. Armstrong a déclaré: «Nous construisons l’avenir des marques.»

Tout était dans la poursuite de «l’échelle» tout-puissant, un terme commercial de l’art qui est presque devenu un mantra religieux dans la Silicon Valley. L’objectif était de créer une audience plus large pour vendre plus de publicité. Mais l’économie d’Internet avait déjà changé des années auparavant, et le contenu que les utilisateurs fournissaient gratuitement, que ce soit sous la forme de publications Facebook ou de vidéos YouTube, stimulait beaucoup l’activité en ligne. AOL et Yahoo, malgré leur large audience, étaient devenus aussi éloignés.

Verizon a toujours vu de la valeur dans Yahoo et AOL. L’idée était de donner aux clients de Verizon un contenu qu’ils ne pouvaient obtenir ailleurs à un moment où toutes les offres de services de téléphonie mobile étaient essentiellement les mêmes. Et le géant de la technologie publicitaire d’AOL pourrait donner à Verizon un meilleur moyen de vendre de la publicité sur ses téléphones.