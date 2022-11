Verizon Up relance sans le vieux plaisir

Aussi étrange que cela puisse paraître, Verizon Up était à un moment donné un petit programme amusant car il offrait aux clients de Verizon une dose régulière de trucs gratuits. En supposant que vous vouliez autoriser Verizon à suivre toutes les choses, vous pourriez obtenir chaque mois de l’argent gratuit pour l’appareil à dépenser pour du matériel futur, des billets gratuits pour des films, Starbucks gratuit, de l’argent Amazon, etc.

Mais comme c’est le cas avec presque toutes les bonnes choses dans cette industrie, Verizon l’a tué. En mars de cette année, Verizon a annoncé que Verizon Up, comme nous le savions, se terminait, tous les dollars que vous aviez accumulés sur les appareils disparaîtraient et le programme de récompenses mensuelles était terminé. Ils ont annoncé la fin de Verizon Up car ils prévoyaient de le ramener sous une forme ou une autre.

Eh bien, le nouveau Verizon Up est là.

Les e-mails annonçant le nouveau Verizon Up sont sortis depuis environ une semaine et l’e-mail parle d’un gros jeu qui (malheureusement) ne correspond pas à la réalité. La plus grande revendication est d’emblée et dit qu’ils “ont gardé ce que vous aimez et en ont ajouté encore plus”. Étant donné que les cadeaux mensuels et les dollars des appareils ne sont pas là, je ne peux pas dire qu’ils ont gardé ce que chacun d’entre nous aimait. Je ne suis pas sûr non plus qu’ils aient ajouté quelque chose de nouveau.

Pour le moment, alors que le programme voit son lancement d’ouverture, ce qui, selon vous, serait généralement le meilleur affichage de ce que le programme peut être, je suis déçu. Voici les “offres phares” qui m’ont été proposées :

L’option de don à Make A Wish est cool, mais le reste ? Le thé est frais. Un abonnement magazine en 2022 ? D’ACCORD. Pokemon Go est solide, en supposant que vous jouez toujours. Alors quoi? Bien sûr, ce sont des offres, mais encore une fois, la raison pour laquelle quelqu’un a failli admettre qu’il aimait Verizon Up était à cause des cartes-cadeaux gratuites et des dollars d’appareils, dont aucun n’est revenu.

OK, alors qu’est-ce qu’il y a d’autre? Vous avez toujours la possibilité de saisir des billets en prévente et d’essayer d’attraper les quantités limitées de choses comme les billets de cinéma qui sont une sortie chronométrée. Je n’ai jamais marqué dans ces choses limitées dans le temps, alors bonne chance.

Et c’est tout. Verizon Up est une relance de Verizon Up après que Verizon en ait dépouillé les meilleures parties.

Vous pouvez accéder à Verizon Up dans l’application My Verizon.