Verizon Up propose un tas de cartes-cadeaux gratuites de 5 $ pour vous

Verizon Up est l’un de ces services avec lesquels nous aimons régulièrement parler de déchets, mais de temps en temps, il nous propose des cadeaux décents. Comme cette semaine, par exemple, il existe plusieurs offres gratuites qui vous rapporteront 3 $ ou 5 $ à dépenser chez certains détaillants. Il y a même une réduction de 30 $ si vous souhaitez acheter le boîtier Verizon Stream TV.

Pour le moment, je vois toujours des cartes-cadeaux de 3 $ ou 5 $ dans les cinémas Bass Pro Shops, Lands’ End, Cabela’s, Barnes & Noble et AMC. Encore une fois, il y a aussi 30 $ de réduction sur le boîtier Verizon Stream TV, 60 % de réduction sur les casques ASTRO A20, 50 $ de réduction sur les Sony LinkBuds S, 40 $ de réduction sur les haut-parleurs Sony XE200, et plus encore. Il existe en fait une liste décente de cadeaux ou de remises importantes en ce moment.

Pour ceux qui possèdent Verizon et qui savent ce qu’est Verizon Up, les stocks sont limités, vous voudrez peut-être bientôt réclamer vos récompenses. Pour ceux qui ne savent pas vraiment ce qu’est Verizon Up, parlons de la façon dont vous pouvez réclamer.

Verizon UP – réclamez des récompenses gratuites :

Ouvrez l’application My Verizon sur votre téléphone Appuyez sur l’onglet Verizon Up en bas de l’application Faites défiler jusqu’à ce que vous voyiez la section « Parcourir les offres en vedette » Appuyez ensuite sur le bouton « Afficher toutes les offres » Maintenant, faites défiler à nouveau pour trouver « Offres en vedette » Dans cette rubrique, vous retrouverez toutes les offres que j’ai évoquées ci-dessus En appuyant sur « en savoir plus » pour chacun, vous accéderez à un autre écran pour réclamer Une fois réclamé, vous recevrez un code, un code PIN et des instructions d’utilisation.

Et c’est tout. Je sais que ce ne sont que quelques dollars ici et là, mais bon, nous aimons économiser.