Verizon Unlimited Ultimate contre T-Mobile Go5G Suivant

Acheter un forfait de téléphonie sans fil n’est pas si amusant de nos jours. Les prix augmentent, les options sont limitées et les cadeaux dont nous bénéficiions autrefois dans le cadre de nos forfaits commencent à disparaître. Mais disons que vous disposez d’un gros budget parce que vous avez besoin de toutes les données, d’un accès aux voyages et aux SMS vers d’autres pays et de mises à niveau anticipées, sur quel forfait sans fil (et auprès de quel opérateur) devriez-vous investir votre argent ?

Les deux options les plus récentes qui cochent toutes ces cases proviennent de T-Mobile et de Verizon. Le nouveau forfait Go5G Next de T-Mobile est le plus cher, tandis que le nouveau Unlimited Ultimate de Verizon augmentera volontiers votre facture. Si vous choisissez entre les deux, parce que vous avez un portefeuille de grand garçon, il y a certainement un certain nombre de fonctionnalités à prendre en compte qui peuvent vous faire évoluer dans un sens ou dans l’autre.

Faisons une petite comparaison de ces nouveaux forfaits super chers, d’accord ?

T-Mobile Go5G Next contre Verizon Unlimited Ultimate

La première chose que nous examinons presque toujours pour les nouveaux forfaits sans fil est le prix, et c’est bizarre pour moi de dire cela, mais le nouveau forfait de T-Mobile est plus cher que celui de Verizon. L’époque où T-Mobile était l’option semi-budgétaire semble être révolue. Cela dit, T-Mobile propose de nombreux cadeaux qui finiront par vous faire économiser plus d’argent à long terme, en supposant qu’ils conservent ces cadeaux.

Dans le tableau ci-dessous, vous obtenez une idée claire des fonctionnalités qui font de T-Mobile Go5G Next une meilleure option que Unlimited Ultimate de Verizon. Cependant, le plan de Verizon présente certains avantages, à savoir ce prix si vous n’êtes pas intéressé par les cadeaux de T-Mobile et prévoyez d’utiliser plus de 100 Go de données par mois.

T-Mobile Go5G Suivant Verizon illimité ultime Prix ​​par ligne simple (avec paiement automatique) 100 $ 90 $ Prix ​​avec 4 lignes (avec paiement automatique) 225 $ 220 $ Données 5G premium Illimité Limitation potentielle à > 100 Go de données Illimité Point chaud 50 Go 60 Go Parler et envoyer des SMS Illimité Illimité Avantages Netflix gratuit, Apple TV+ inclus Avantages disponibles à 10 $ chacun Données internationales 5 Go haut débit par mois 10 Go haut débit par mois Discussion/texte international Texte illimité (appels 0,25 $/min) Appels/SMS illimités Canada/Mexique Appels, SMS et données haut débit illimités de 15 Go Appels, SMS et données haut débit illimités de 2 Go par jour Streaming vidéo Jusqu’à 4K Jusqu’à 4K Autres réductions – des SMS/WiFi gratuits à bord

-Adhésion AAA gratuite d’un an -50% sur 2 forfaits montre, tablette, hotspot Offres de surclassement Inclus Inclus Premières mises à niveau Inclus – chaque année Non inclus

D’accord, donc Verizon coûte 10 $/mois moins cher pour une seule ligne et 5 $/mois moins cher pour 4 lignes. Mais encore une fois, T-Mobile inclut la norme Netflix (valeur de 15,49 $) et Apple TV+ (valeur de 6,99 $) gratuitement chaque mois. Ils vous offrent également un abonnement AAA d’un an gratuit, un accès gratuit aux SMS/WiFi à bord et des mises à niveau vers de nouveaux appareils chaque année.

Verizon, en revanche, vous offre plus de données de point d’accès (60 Go contre 50 Go), ce qui semble être le cas. vraiment données premium illimitées, appels internationaux illimités à l’étranger et réductions sur des appareils supplémentaires, comme des montres intelligentes, des tablettes ou des hotspots. Ils n’offrent pas de mises à niveau anticipées.

Les deux opérateurs suggèrent d’offrir aux clients de ces forfaits très coûteux un niveau de réduction spécial, mais nous devrons voir exactement ce que cela signifie dans un an ou deux.

Je pense qu’en fin de compte, je qualifierais les deux plans d’absurdement chers. Mais regardez, ceux-ci sont destinés aux personnes qui utilisent beaucoup de données et qui voyagent. Si tel est votre cas, envisagez de tester chacun d’eux gratuitement avant de prendre la grande décision de passer de l’un à l’autre.

