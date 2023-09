Verizon Trick permet aux gens d’économiser des centaines de dollars sur leurs factures

Verizon a offert au moins une poignée de remises de fidélité au cours des deux dernières années à ses clients de longue date. Le montant de la remise peut varier en fonction du client et de son forfait, mais les gens voient généralement une valeur comprise entre 10 $ et 25 $. Ces réductions sont merveilleuses si votre compte est marqué pour en bénéficier. Cependant, tout le monde n’en obtient pas un, ce qui oblige souvent les gens à essayer de faire fonctionner le système ou à appeler Verizon pour voir comment ils peuvent profiter des réductions que tant de gens semblent bénéficier en ligne.

Pour ceux qui n’ont jamais bénéficié d’une réduction de fidélité auparavant, j’ai une astuce pour vous aujourd’hui. pourrait déclencher une remise de 10 $/mois pendant un an et c’est par ligne. Cette remise commence à faire le tour d’Internet et on ne sait pas combien de temps encore Verizon la laissera durer, mais nous voulions la partager dans l’espoir que beaucoup d’entre vous pourront en profiter pendant qu’elle fonctionne encore. Pour ceux d’entre vous qui possèdent plusieurs lignes, cela pourrait représenter une économie importante.

L’accord est apparu pour la première fois à Offres Slick et puis reddit, et j’ai suivi le processus pour confirmer que cela fonctionne effectivement. Après avoir suivi une série d’étapes, j’ai reçu un e-mail de Verizon m’informant que j’allais bénéficier d’une réduction de 10 $/ligne pendant 12 mois, ce qui me permettrait d’économiser 120 $ sur une année. Cet e-mail se trouve ci-dessous et vous pouvez voir qu’il dit « Profitez d’une réduction de 10 $/mois. Sur chaque ligne téléphonique. et que cela commencera dans 1 à 2 cycles de facturation.

Comment obtenir cette remise de 10 $/mois par ligne chez Verizon ? Voici les étapes que j’ai suivies :

Un petit avertissement: Je dois souligner que ce processus vous obligera à désactiver votre verrouillage numérique, ce qui pourrait ouvrir votre compte à quelqu’un qui transférerait votre numéro de manière non autorisée. C’est ce que suggère Verizon et ce serait mauvais, alors ne le faites que si vous vous sentez à l’aise de le faire. Je ne vous recommande pas de faire cela, je partage seulement les étapes que j’ai suivies pour obtenir la réduction mensuelle. Depuis, j’ai réactivé le verrouillage numérique après avoir reçu mon e-mail de réduction.

Prêt?

Ouvrez l’application My Verizon sur votre téléphone Appuyez sur l’onglet Compte Appuyez sur « Modifier le profil et les paramètres » juste sous votre nom en haut de l’application Faites défiler vers le bas pour trouver « Verrouillage numérique » et appuyez dessus Désactiver le verrouillage numérique Revenez en arrière et appuyez sur « PIN de transfert de numéro » Créez un code PIN de transfert (vous n’avez pas besoin de l’utiliser pour quoi que ce soit) Asseyez-vous et attendez que Verizon vous envoie l’e-mail que j’ai reçu ci-dessus Réactiver le verrouillage du numéro

Et c’est tout. J’ai pris connaissance du processus pour la première fois ce matin, j’ai suivi les étapes ici et j’ai reçu un e-mail quelques heures plus tard. Certains ont déclaré que leurs e-mails de confirmation prenaient plus ou moins de temps, votre kilométrage peut donc varier.