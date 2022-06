Verizon, tours de refroidissement et maladie du légionnaire

Lorsque vous pensez aux vecteurs potentiels de maladies, Verizon n’est probablement pas la première chose qui vous vient à l’esprit. Mais cette semaine, la procureure générale de New York, Letitia James annoncé les conclusions d’une enquête de trois ans sur les tours de refroidissement des bâtiments dans tout l’État. Cela n’a pas l’air bon pour Verizon.

« Verizon n’a pas réussi à entretenir ses tours de refroidissement sur les bâtiments de New York, provoquant la propagation de la maladie du légionnaire, une forme dangereuse et mortelle de pneumonie », James dit dans un tweet.

L’annonce des résultats, qui a examiné le dossier d’entretien de la tour de refroidissement de Verizon à partir de 2017, arrive au milieu de deux nouveaux groupes de maladies du légionnaire aux États-Unis, y compris une épidémie dans le Bronx qui a jusqu’à présent tué deux personnes et infecté au moins 24 autres. Le département de la santé de la ville de New York a maintenant connecté ces cas à quatre tours de refroidissement spécifiques dans la région de Highbridge dans le Bronx, où la bactérie a été trouvée en croissance. Le ministère de la Santé n’a pas précisé qui était responsable de la surveillance des tours. La pandémie de Covid-19 a peut-être contribué à une augmentation de ce type d’épidémies, car la fermeture inattendue de bâtiments a peut-être facilité la prolifération de bactéries dans les systèmes d’eau et de plomberie.

Les tours de refroidissement comme celles utilisées par Verizon sont souvent placées sur les toits et sont généralement utilisées pour refroidir les machines, comme les systèmes de climatisation et les équipements de télécommunications. Il existe de nombreux types d’infrastructures de ce type que des entreprises privées installent dans et autour des zones densément peuplées. Les entreprises qui exploitent ce type d’équipement sont censées suivre les meilleures pratiques pour s’assurer que leur équipement ne devient pas un danger pour la sécurité. Mais lorsque cette infrastructure n’est pas soigneusement entretenue – et que les régulateurs ne détectent pas les violations – elle peut devenir dangereuse et même entraîner des problèmes de santé publique.

La maladie du légionnaire, causée par la bactérie Legionella, n’est que l’une d’entre elles. La maladie tire son nom d’une épidémie de la maladie lors d’une convention pour la Légion américaine, une organisation d’anciens combattants, en 1976. Bien qu’elle soit souvent présente dans les sources d’eau naturelles, telles que les étangs, les ruisseaux et les lacs, cette bactérie devient problématique. lorsqu’il se retrouve dans les systèmes d’eau construits par les humains, comme les spas, les éviers et la plomberie.

Une fois que les bactéries commencent à se développer à l’intérieur de ces appareils, elles peuvent se propager à travers de minuscules gouttes d’eau qui, si elles sont inhalées, peuvent infecter les poumons d’une personne et provoquer une pneumonie. La maladie du légionnaire peut généralement être traitée avec des antibiotiques, et les symptômes de la maladie sont généralement difficiles à distinguer des autres infections. La maladie peut cependant être dangereuse pour les personnes présentant certains facteurs de risque ou certaines conditions, notamment les personnes de plus de 50 ans ou les personnes atteintes de cancer. Les Centers for Disease Control and Prevention indiquent qu’environ une personne sur 10 qui attrape la maladie du légionnaire meurt de complications. La maladie ne se transmet pas de personne à personne.

C’est là qu’interviennent les tours de refroidissement de Verizon : une tour de refroidissement peut pulvériser dans l’air l’eau qu’elle utilise pour refroidir l’équipement. Si cette eau contient des bactéries Legionella, ces bactéries peuvent également pénétrer dans l’air, où elles peuvent infecter les personnes à proximité. Ces tours de refroidissement sont particulièrement préoccupantes car elles peuvent fonctionner à des températures idéales pour la croissance de cette bactérie, surtout en été. Ces tours de refroidissement sont également partout, car elles sont utilisées pour tout refroidir, des systèmes de refroidissement par air aux machines utilisées pour les processus industriels et la production d’énergie.

« Les équipements électroniques dégagent une tonne de chaleur et ils doivent le maintenir à une température fraîche pour fonctionner », Brian Labus, épidémiologiste des maladies infectieuses et professeur adjoint à la faculté de santé publique de l’Université du Nevada à Las Vegas. « Chaque fois que vous avez des systèmes informatiques, ce que ces endroits ont, il y a une tonne de chaleur produite, et ils [have] pour se débarrasser de la chaleur, sinon ils feront fondre tout leur équipement.

Les bâtiments et les entreprises qui exploitent ces tours de refroidissement sont censés prendre une série de mesures pour empêcher la croissance des bactéries, notamment en surveillant à plusieurs reprises leur équipement pour détecter d’éventuelles infections. New York, par exemple, a adopté des lois étatiques et locales pour réglementer ces tours de manière plus agressive après que 138 personnes ont été diagnostiquées – et 16 personnes sont décédées – de la maladie du légionnaire lors d’une épidémie de 2015 dans le Bronx.

Après l’adoption de ces lois, le bureau du procureur général de l’État a commencé à enquêter sur les propriétaires de tours de refroidissement pour s’assurer qu’ils respectaient les exigences de New York.

Selon l’enquête du procureur général, Verizon – qui engage d’autres sociétés pour gérer ses tours – n’a pas inspecté régulièrement ses tours de refroidissement et n’a pas désinfecté efficacement ces tours de refroidissement après la découverte de la bactérie. Dans l’ensemble, la société a accumulé au moins 225 violations dans environ 45 endroits différents à New York. Maintenant, Verizon doit payer une amende de 118 000 $ et adopter plusieurs nouvelles procédures pour s’assurer qu’il entretient ces tours en toute sécurité. La société a déclaré à Recode qu’elle n’avait admis aucun acte répréhensible.

« La maladie des légionnaires reste une présence mortelle dans des régions de notre État, en particulier dans les communautés à faible revenu et les communautés de couleur », a déclaré James dans un communiqué jeudi. « Il est essentiel que des entreprises telles que Verizon prennent les mesures nécessaires pour éviter la propagation de cette maladie évitable et mortelle. »

Les épidémies de légionellose restent préoccupantes aux États-Unis. En plus du récent groupe de cas dans le Bronx, les responsables de la santé du New Jersey ont lié un groupe de cas de légionnaires le mois dernier à un Hampton Inn, et en 2019, le département de la santé de Géorgie a lié une épidémie qui a probablement causé près de 80 cas de la maladie à la tour de refroidissement de l’hôtel. La bactérie Legionella est également apparue à plusieurs reprises dans des endroits inattendus, comme une usine de transformation de boissons, des réservoirs d’eau chaude utilisés dans une usine de fabrication Ford, un site GlaxoSmithKline et une tour de refroidissement utilisée par Disneyland.

Mais inévitablement, les résultats de l’enquête de New York servent d’avertissement aux nombreuses entreprises qui construisent ou utilisent des infrastructures dans les villes et villages du pays, en particulier celles qui dépendent de l’eau pour la refroidir.

« En tant qu’entreprise technologique, vous ne penseriez probablement pas à infecter quelqu’un avec quelque chose [that’s] faire fonctionner votre équipement », a déclaré Labus. « Cela montre l’importance de prêter attention à vos systèmes et de fournir les niveaux appropriés de maintenance préventive et de vous assurer que vous n’arrivez pas au point où vous pouvez propager la maladie à d’autres. »