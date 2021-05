Verizon, T-Mobile crée des offres groupées numériques

«L’ajout d’abonnements plus personnalisés est une grande partie de notre stratégie», a déclaré Frank Boulben, directeur des revenus du service sans fil grand public de Verizon. « Il s’inscrit dans notre offre plus large de mix and match. »

Pour les opérateurs sans fil, l’ajout d’abonnements exclusifs aux offres groupées est un facteur de différenciation clé entre Verizon, AT&T et T-Mobile, qui offrent un service sans fil similaire dans de nombreuses régions du pays. Les abonnements réduisent le taux de désabonnement et encouragent l’utilisation de leurs réseaux sans fil – et potentiellement du haut débit domestique 5G, qui en est encore à ses débuts de déploiement national.

Pour les producteurs de contenu, les entreprises sans fil offrent une portée marketing nationale pour augmenter le nombre d’abonnés. Ceci est particulièrement important pour les entreprises de médias, qui sont de plus en plus appréciées par Wall Street en fonction de leur nombre d’abonnés en streaming.

Ces forfaits ne sont pas aussi simples que les forfaits de télévision payante, où les consommateurs paient un certain prix pour une quantité de programmation. Au lieu de cela, Verizon et T-Mobile ont offert un groupe de services d’abonnement numérique mensuel, de la vidéo aux jeux en passant par la télésanté, liés à des forfaits de services sans fil.

Au cours de l’année écoulée, Verizon et T-Mobile ont méthodiquement ajouté des services d’abonnement aux forfaits sans fil. Parfois, les offres sont des promotions avec des durées de conservation de trois, six ou 12 mois. D’autres fois, les offres d’abonnement n’ont pas de date d’expiration.

Contrairement à la télévision par câble, un ensemble de services numériques n’a pas besoin de se limiter à la télévision. Cela donne à un agrégateur la possibilité de personnaliser les offres comme jamais auparavant, en mélangeant et en faisant correspondre la télévision, les actualités, le commerce électronique, les jeux, la santé et tout autre service facturant un abonnement mensuel ou annuel.

Augmentez jusqu’à 45 $ par mois et Verizon propose Disney +, Hulu et ESPN + dans le cadre du forfait tant que les clients restent avec la société sans fil, ainsi que 12 mois de Discovery +. À 60 $ par mois, Apple Music est inclus indéfiniment. Pour les clients 5G avec une sélection de forfaits illimités, Verizon propose également 12 mois de PlayStation Plus et PlayStation Now.

Dans le cadre de Forfaits de données illimités de Verizon , 35 $ par mois (plus taxes et frais) donne aux clients six mois gratuits de Disney +, Apple Music et Discovery +.

T-Mobile a riposté avec un ensemble croissant de services pour les clients de données illimitées, y compris Netflix gratuit et MLB TV gratuit. Les abonnés sans fil postpayés bénéficient d’une offre de 12 mois pour 10 $ de rabais par mois sur YouTube TV (généralement 65 $ par mois) et service de télévision en streaming Philo, généralement 20 $ par mois.

Depuis le début de l’année dernière, T-Mobile propose également aux abonnés sans fil un abonnement gratuit d’un an au site de journalisme sportif The Athletic, une heure de Wi-Fi gratuit et des SMS illimités sur les vols utilisant GoGo Wi-Fi, trois mois de gratuité. livraisons le Commandes postmates, un abonnement de six mois à MyTelemedicine et un abonnement d’un mois de 1 $ en tant qu’abonné Gold Tinder. Verizon envisage également d’autres abonnements mensuels pour approfondir davantage les offres personnalisées, y compris les offres potentielles de vente au détail et de télésanté, a déclaré Boulben.

«Les gens diffusent plus de vidéos sur les smartphones qu’autre chose», a déclaré Jon Freier, vice-président exécutif des marchés grand public de T-Mobile. «Nous avons regardé au-delà de la vidéo pour ajouter plus de valeur à l’expérience mobile, avec de la musique gratuite et à prix réduit, des jeux, du Wi-Fi en vol et même de la télémédecine. Notre objectif est d’offrir aux clients les meilleures offres des meilleurs partenaires pour offrir le meilleure expérience mobile. «