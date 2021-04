Vous ne vous souvenez peut-être pas de la nouvelle, mais en octobre 2019, alors que Google commençait à forcer RCS dans son application Messages en dehors des États-Unis, les grands opérateurs américains (Verizon, T-Mobile et AT&T) ont annoncé une entreprise liée au RCS. de leur propre. Appelé la Cross Carrier Messaging Initiative (CCMI), les plans étaient pour ce groupe de proposer sa propre solution RCS qui n’incluait pas Google et leur permettrait également de gagner de l’argent supplémentaire en giflant les marques dans votre expérience de messagerie. Cela sonnait horrible.

Nous n’avons pas parlé de la CCMI depuis notre rédaction initiale parce qu’il n’y avait pas grand-chose à dire. À un moment donné, CCMI a suggéré de créer une application de messagerie RCS pour Android qui deviendrait la norme parmi les opérateurs ici, mais je ne suis pas sûr qu’ils aient jamais fait beaucoup de progrès. Pour être honnête ici, tout cela est toujours apparu comme le type d’annonce à utiliser comme monnaie d’échange pour secouer Google dans la messagerie. Je ne pense pas que la CCMI ait jamais été une solution sérieuse.

Quoi qu’il en soit, avancez jusqu’à aujourd’hui et la CCMI s’est dissoute, selon Lecture légère. Cela a du sens puisque T-Mobile a annoncé un grand partenariat avec Google il y a quelques semaines, qui comprenait l’utilisation de Google Messages sur tous les téléphones Android à l’avenir avec RCS pour le trajet. Comment le CCMI pourrait-il fonctionner si T-Mobile ouvrait les bras à Google? Eh bien, la réponse est que ce serait impossible.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter, Verizon a déclaré que «les propriétaires de l’Initiative de messagerie croisée ont décidé de mettre fin à l’effort de la coentreprise» et qu’ils «restent tous déterminés à améliorer l’expérience de messagerie pour les clients, notamment en augmentant la disponibilité de RCS». T-Mobile a ajouté qu’ils se sont «engagés à fournir l’interopérabilité RCS et qu’ils travaillent avec d’autres fournisseurs pour y parvenir», ce qui signifie probablement qu’ils aideront Google à le fournir à Verizon et AT&T.

La fin de la CCMI est une bonne nouvelle, mes amis. Les opérateurs, comme lorsqu’ils ont essayé de créer leur propre système de paiement mobile et lui ont donné un nom malheureux, auraient fabriqué un mauvais produit qui n’aurait été rien de plus qu’un autre moyen pour eux de monétiser davantage votre plan de service mensuel. Nous pouvons espérer que Google ne leur donnera pas ce même pouvoir. Là encore, T-Mobile mentionné leur partenariat avec Google va « permettre aux entreprises d’engager leurs clients de nouvelles manières avec Messages, de faire du commerce, de soutenir et de communiquer plus facilement » F * ck.