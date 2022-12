Verizon s’attaque aux commutateurs avec une nouvelle remise sur le plan Welcome Unlimited

Verizon apporte quelques petits ajustements à son forfait illimité le moins cher dans sa dernière offre pour attirer de nouveaux utilisateurs. Le transporteur a annoncé qu’il proposera une offre “à durée limitée” qui fera baisser le prix de son offre Welcome Unlimited de 5 $ par mois, la comparant plus étroitement aux offres concurrentes Essentials et Base Essentials de T-Mobile. Le nouveau contrat commence vendredi.

En plus du prix moins cher, Verizon note également que ceux qui profiteront de cet accord bénéficieront d’une “garantie de prix de trois ans”. T-Mobile a vanté sa propre promesse de “verrouillage des prix” selon laquelle il n’augmentera pas le prix de son forfait sur une variété de ses forfaits les plus récents.

Le changement de Verizon est disponible pour les nouveaux utilisateurs de Welcome Unlimited. Dans le cadre de l’offre, les tarifs seront les suivants (dans l’hypothèse où les paiements automatiques et la dématérialisation de la facturation sont mis en place) :

1 ligne : 60 $ par mois (au lieu de 65 $)

2 lignes : 50 $ par ligne, par mois (au lieu de 55 $ par ligne, par mois)

3 lignes : 35 $ par ligne, par mois (au lieu de 40 $ par ligne, par mois)

4+ lignes : 25 $ par ligne, par mois (au lieu de 30 $ par ligne, par mois pour quatre lignes)

L’offre n’est pas disponible pour les utilisateurs Welcome Unlimited existants. Si vous avez Welcome Unlimited en ce moment, vous êtes bloqué avec le tarif que vous avez. Si vous avez Welcome Unlimited et que vous souhaitez ajouter une ligne, cependant, la nouvelle ligne – et uniquement la nouvelle ligne – sera réduite au tarif ci-dessus.

Introduit pour la première fois en juillet, le plan Welcome Unlimited est la réponse de Verizon aux plans Essentials et Base Essentials moins chers de T-Mobile. Il comprend des appels, des SMS et des données illimités, mais il n’y a pas d’avantages comme le pack Disney gratuit (Disney Plus, ESPN Plus et Hulu), et il est accompagné d’une poignée d’autres restrictions qu’il convient de garder à l’esprit.

D’une part, toutes les lignes du compte devront être sur ce plan – vous ne pouvez pas “mélanger et assortir” les lignes sur un plan familial qui vous aurait permis d’obtenir des avantages comme le Disney Bundle à partir d’une ligne tout en obtenant le moins cher taux sur les autres. Il n’y a pas de réduction sur la mise à niveau vers de nouveaux téléphones lorsque vous êtes sur Welcome Unlimited ; vous devrez apporter votre propre appareil ou payer le plein tarif pour la mise à niveau.

Et bien que vous ayez des appels, des SMS et des données illimités, ceux de Welcome Unlimited n’ont pas accès à la version 5G la plus rapide de Verizon (ce que l’opérateur appelle “5G Ultra Wideband”) et n’ont pas accès au point d’accès mobile.

La nouvelle offre intervient alors que Verizon cherche à renverser une récente série de mauvais résultats qui ont vu les clients fuir son réseau pour différents fournisseurs. Le transporteur avait été occupé augmenter les prix plus tôt dans l’année, et les clients sont partis en conséquence. Dans son dernier trimestre, le transporteur a signalé une perte de 189 000 utilisateurs de téléphones sans fil postpayés.