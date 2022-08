Verizon rejoint T-Mobile dans les licenciements alors que les joueurs sans fil ressentent la pression

Verizon a suivi son rival T-Mobile en licenciant du personnel, a appris CNET. L’opérateur de téléphonie mobile n’a pas divulgué le nombre exact d’employés qu’il supprimait, mais a confirmé que le déménagement avait eu lieu.

“Tout au long de l’année, notre société ajuste ses effectifs en fonction des besoins de l’entreprise”, a déclaré une porte-parole de la société dans un communiqué. “Parfois, nous pouvions augmenter les effectifs dans un domaine tout en diminuant le nombre d’employés dans d’autres. Il y avait un petit nombre d’employés touchés par ce dernier ajustement, mais nous n’avons pas de détails spécifiques à partager pour le moment.”

Les licenciements surviennent près de deux semaines après que le plus grand transporteur du pays a annoncé avoir perdu 215 000 comptes téléphoniques grand public au cours du dernier trimestre qui s’est terminé le 30 juin. Même avec l’avantage des clients professionnels, son gain net global de 12 000 abonnés est pâle par rapport à ses rivaux. T-Mobile, qui attiré 723 000 abonnés mobiles postpayésa confirmé ses propres licenciements à CNET le mois dernier.

T-Mobile a déclaré que “les employés les plus touchés se sont vu proposer différents rôles” et a ajouté qu'”un petit nombre de rôles ont été supprimés”.

Les coupes chez les deux fournisseurs de télécommunications, deux des plus grands employeurs du pays, reflètent l’environnement économique difficile et le resserrement plus large de la ceinture dans les entreprises américaines. Oracle a supprimé des emplois dans sa division américaine de l’expérience client, Bloomberg a rapporté lundi, alors que l’ancien chouchou de l’investissement Robinhood a déclaré qu’il prévoyait de supprimer près d’un quart de son personnel mardi. Meta a déclaré la semaine dernière qu’il avait gelé certains rôles au milieu de son première baisse de revenus.

L’environnement sert probablement de catalyseur pour que les consommateurs sans fil soucieux des prix commencent à rechercher des offres. Verizon, pour sa part, a attribué ses récents problèmes à l’inflation et aux conditions économiques, ainsi qu’à sa lutte pour inciter les gens à souscrire à ses forfaits illimités bas de gamme. Le transporteur a levé le prix de ses anciens forfaits de données partagées et tarifs récemment augmentés pour les clients (qui, selon lui, n’était pas le résultat de l’inflation), bien que les deux frais n’aient commencé à entrer en vigueur qu’en juin et il reste à voir si davantage de clients feront défaut en conséquence.

Dans le but d’attirer les clients soucieux de leur budget, le plus grand transporteur du pays a introduit un “Welcome Unlimited” à bas prix le mois dernier.

“Notre deuxième trimestre n’a pas été un bon baromètre pour ce que Verizon a été, ni où il va”, a déclaré Hans Vestberg, président-directeur général, lors de l’appel aux résultats de la société. « Nous ne sommes pas satisfaits de notre performance.

L’action de Verizon a chuté d’environ 15 % cette année, contre une baisse de 13 % dans le S&P 500. T-Mobile a augmenté de près de 26 %.

Comme Verizon, T-Mobile a tenté de minimiser les coupes.

“Alors que nous continuons à embaucher les meilleurs talents, avec plus de 2 000 postes ouverts, nous effectuons également des changements organisationnels normaux dans le cours des affaires dans certains secteurs de l’entreprise qui nous permettront de mieux concentrer nos ressources sur les endroits où les clients veulent et ont besoin de nous”, a déclaré la société dans un communiqué. “Ces changements affectent principalement un petit nombre de rôles de gestion et d’administration” en arrière-plan “.”

Sans fil féroce et Le rapport T-Mo précédemment rendu compte des suppressions d’emplois de T-Mobile.