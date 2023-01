Verizon récompense ses précieux clients avec une autre remise mensuelle

À la mi-2022, Verizon a envoyé un message texte de remise «client précieux» à un certain nombre de clients avec des valeurs de remise allant de 10 $ à 25 $ sur les factures sans fil par mois. Nous nous sommes assurés de partager les nouvelles des remises car elles sont arrivées par SMS et nous vous avons également demandé d’appeler Verizon afin de les réclamer. Ces types d’instructions peuvent sembler quelque peu discutables et nous voulions confirmer vous que les messages et les rabais étaient légitimes.

Cette semaine, Verizon envoie apparemment une autre vague de remises précieuses aux clients. Gens partout le Verizon sous-reddit partagent leur joie de recevoir les messages texte qui offrent à beaucoup une réduction pour la première fois, tandis que d’autres disent qu’ils voient des réductions supplémentaires en plus de celles reçues précédemment.

Il est difficile de dire qui a droit à quel niveau de remise, mais nous constatons à nouveau une fourchette décente allant de 10 $ à 25 $. Et sérieusement, certaines personnes ont pesé pour partager qu’elles voient de nouvelles remises précieuses pour les clients en plus des remises qu’elles ont vues il y a des mois. Pour certains, cela signifie une remise de 25 $ ajoutée à une remise de 10 $, une paire de remises de 10 $ et au moins un abonné qui déclare avoir déjà bénéficié d’une remise de 25 $ et bénéficie désormais d’une remise supplémentaire de 15 $ en plus. N’aimerions-nous pas tous 40 $ de réduction sur notre facture sans fil chaque mois ?

Comme c’est le cas avec la dernière vague de remises comme celle-ci qui a été déployée, tous les comptes ne sont pas éligibles. En fait, nous ne savons pas comment Verizon décide également à qui accorder des remises, mais dans le passé, la plupart avaient des forfaits illimités ou 5G.

De plus, si vous n’avez pas reçu le message texte, vous n’êtes peut-être tout simplement pas éligible cette fois-ci. Je n’ai pas vu de texte cette fois, du moins à ce stade. Je dirai que je suis tenté d’au moins envoyer un ping à Verizon via le chat de leur site Web pour me renseigner à ce sujet. Dans les remises passées, vous pouviez soit appeler le numéro fourni, soit vous frayer un chemin jusqu’à un agent en direct sur le chat de Verizon.

S’il vous plaît, dites-moi que vous avez obtenu le double rabais – je veux vous saluer.