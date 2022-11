Verizon quadruple les données sur les offres de plans internationaux

Verizon a annoncé cette semaine que pour toute personne ayant l’intention de voyager à l’étranger pour les vacances cette année, la société a amélioré sa gamme d’offres.

TravelPass bénéficie d’une mise à niveau solide, avec désormais 4 fois plus de données à haut débit qu’auparavant, soit un total de 2 Go / jour à des vitesses 5G. Une fois que vous n’aurez plus de données à haut débit, vous serez réduit aux vitesses de données 3G. De plus, Verizon note que les clients illimités obtiennent leur même forfait illimité à l’international pour seulement 10 $/jour. Pour rappel, pour ceux qui se dirigent vers le Mexique et le Canada, l’itinérance est incluse sans frais supplémentaires.

Si vous prévoyez de partir à l’étranger pendant une longue période, Verizon fournit plus de données pour ses forfaits mensuels internationaux. Ce plan a également été mis à niveau avec 4x les données, portant le total à 20 Go de données haut débit par mois, suivis de données 3G illimitées. Les messages illimités et 250 minutes d’appels sont inclus pour 100 $/mois.

Enfin, Verizon note que les clients des forfaits 5G Do More et Get More de Verizon bénéficient d’un jour de TravelPass chaque mois pour un total de 12 jours par an. Une fois que les jours TravelPass inclus sont utilisés, les clients paient les 10 $/jour. Je ne sais pas si c’est nouveau, mais ça y est.

// Verizon