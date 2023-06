Verizon propose Netflix, Paramount + et Showtime dans un seul forfait pour aussi peu que 11 $ / mois

Verizon a un nouveau +jouer option groupée pour les abonnés cette semaine, regroupant un compte Netflix Premium, Paramount + et SHOWTIME pour le prix de 25,99 $ / mois. Pour ceux qui utilisent les avantages mensuels +play via myPlan de Verizon, vous pouvez obtenir le forfait pour aussi peu que 10,99 $. C’est beaucoup de contenu pour un prix modique.

En utilisant un peu de calcul, avec ces services groupés, vous économisez plus de 70 $ par an par rapport à un abonnement individuel. Et encore une fois, si vous utilisez vos crédits +play, vous économisez encore plus.

Pour ceux qui ne le savent pas, le +play de Verizon est une plaque tournante pour tous vos abonnements au streaming. Au lieu d’avoir un tas de comptes facturés distincts, vous ajoutez simplement les services à votre compte Verizon. Il est conçu pour vous faciliter la vie, tout en obtenant des offres exclusives de ces services.

Verizon indique que ce bundle sera disponible à partir de demain.