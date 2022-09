Verizon pourrait offrir aux abonnés mobiles tous les services d’Apple

Alors que tous les regards sont tournés vers Apple avant la semaine prochaine Événement de lancement de l’iPhone 14Verizon peut avoir une autre incitation à inciter les utilisateurs d’iOS à s’inscrire à son service 5G : y compris Apple One, l’ensemble de tous les services Apple, en tant qu’avantage gratuit.

Verizon peut inclure Apple One avec son niveau “5G Get More” le plus cher, selon MacRumeurs. Ce niveau, qui coûte 90 $ pour une personne par mois, a une liste d’avantages qui comprend actuellement Arcade aux pommes ou Pass Google Play et Apple Musiquede même que Hulu, Disney+ et ESPN Plusainsi que 600 Go de données cloud Verizon.

La Pack Apple One comprendrait d’autres services comme Apple TV Plus, Apple Fitness Plus, Apple Nouvelles Plus et 50 Go de stockage iCloud, qui coûtent généralement 15 $ par mois pour une personne.

Verizon a refusé de commenter.

