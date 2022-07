Verizon offre des téléphones gratuits aux clients qui utilisent encore son réseau 3G

Verizon envoie gratuitement des téléphones à clapet 4G aux clients qui utilisent encore l’ancien réseau 3G de l’entreprise, qu’il prévoit de retirer d’ici la fin de 2022, selon la page d’assistance de l’entreprise.

Verizon délivre les appareils aux personnes qui n’ont pas encore mis à niveau vers un téléphone 4G LTE. N’importe qui sur l’ancien réseau ne pourra pas passer ou recevoir d’appels téléphoniques après que Verizon l’aura fermé. Selon son site Web, les clients recevront un voyage orbique V, un TCL FLIP Pro ou un Nokia 2720 V Flip. Ces appareils coûtent environ 80 $ et ont des avis clients une ou deux étoiles.

Alors que la plupart des gens qui ont un simple téléphone 3G peuvent vouloir accepter l’offre, certaines personnes peuvent déjà avoir un appareil 4G d’un membre de la famille ou d’un ami qui est depuis passé à un téléphone 5G encore plus récent. Les clients qui ne veulent pas que Verizon leur envoie les nouveaux téléphones peuvent appeler le support client et demander de “refuser le téléphone gratuit pour CDMA Sunset”. Les plans et contrats existants resteront les mêmes.

Verizon activera automatiquement les appareils envoyés si un client ne le fait pas.

AT&T et T-Mobile ont déjà retiré leurs réseaux 3G et ont également proposé aux clients éligibles nouveaux téléphones sans frais.