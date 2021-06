Verizon offre des remises sur les accessoires aux clients vaccinés

Verizon annonce qu’il commencera à offrir aux clients vaccinés 10 % de réduction sur tous les accessoires vendus par Verizon, y compris les articles en solde (*mais à l’exclusion des articles en liquidation dont les prix se terminent par 0,97 $).

Le vaccin COVID-19 est déjà largement disponible pour tous les Américains, donc Verizon offre cette remise à tout client Verizon qui a reçu au moins un vaccin. Les premiers intervenants, les infirmières, les enseignants et les militaires sont également éligibles.

Pour obtenir le rabais, vous devez visiter le lien au bas de cet article et remplir un formulaire avant le 31 juillet. Ensuite, une fois que vous avez reçu un code, vous pouvez vous rendre dans un magasin Verizon en personne ou en ligne et acheter un accessoire. et utilisez le code promotionnel lors du paiement. Ces codes de réduction doivent être utilisés avant le 15 août.

Les articles suivants incluent déjà la remise de 10 % :

Apple AirPods Pro pour 179,99 $ (rég. 249,99 $ ; 6/15-6/20)

Casque d’écoute sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM4 pour 269,99 $ (rég. 349,99 $; 6/15-6/20)

Eufy RoboVac G30 Verge pour 224,99 $ (rég. 349,99 $; 6/15-6/20)

Casque de jeu JBL Quantum ONE pour 224,99 $ (rég. 349,99 $; 6/15-6/27)

Google Nest Hub Max pour 180,88 $ (rég. 229,99 $ ; 15/06/06/27)

Sonnette vidéo Arlo pour 116,99 $ (rég. 149,99 $ ; 15/6-7/4)

Manette de jeu Razer Kishi pour Android (Xbox) pour 80,99 $ (rég. 99,99 $ ; 15/6/6/19)

Fitbit Charge 4 pour 89,99 $ (rég. 129,99 $; 14/06/19)

Vous pouvez bénéficier d’une remise supplémentaire de 10 % sur l’un des accessoires suivants :

JBL Tune 225TW *Économisez 30 $* 69,99 $ 15/6-6/27

Sélectionnez les caméras Arlo *Économisez 20 $ à 50 $* 99,99 $ à 299,99 $ 15/6-7/4

Écouteurs sans fil JLab JBuds Pro *Économisez 20 %* 15,99 $ 15/6- 19/6

Écouteurs JLab Epic Air ANC TW * Économisez 20 % * 79,99 $ 15/6- 19/6

Eufy RoboVac G30 Verge *Économisez 100 $* 249,99 $ 15/6/6/20

Chargeur sans fil Samsung *Économisez 10 $* 29,99 $ 15/6-6/30

Duo de chargeurs sans fil Samsung *Économisez 10 $* 49,99 $ 6/15-6/30

Trio de chargeurs sans fil Samsung *Économisez 20 $* 69,99 $ 15/6/6/30

JBL Clip 4 – ROUGE *Économisez 30 $* 39,99 $ 15/6-8/30 EN MAGASIN SEULEMENT

Casque de jeu JBL Quantum 800 *Économisez 40 $* 159,99 $ 15/06/06/27

Casque de jeu JBL Quantum ONE *Économisez 50 $* 249,99 $ 15/6-6/27

Écouteurs Razer Hammerhead True Wireless *Économisez 45 %* 54,99 $ 15/6-8/7

Beats Solo Pro – Bleu clair *Économisez 50 %* 149,99 $ 6/7 (jusqu’à épuisement des stocks)

Apple Airpod Pros *Économisez 50 $* 199,99 $ 15/6/6/20

Google Nest Audio *Économisez 25 $* 74,99 $ 15/6-6/27

Google Nest Hub *Économisez 20 $* 69,99 $ 15/6-6/27

Google Nest Hub 2e *Économisez 20 $* 79,99 $ 15/6/6/27

Google Nest Hub Max *Économisez 29,01* 200,98 $ 15/06/06/27

Haut-parleur BLUETOOTH® portable EXTRA BASS™ *Économisez 50 $* 199,99 $ 15/6-6/20

Manette de jeu Razer Kishi pour Android (Xbox) *Économisez 10 %* 89,99 $ 15/6/6/19

Razer Kishi pour Android *Économisez 10 $* 69,99 $ 15/06/19

Razer Kishi – Manette de jeu pour iOS – Emballage de la NASA *Économisez 10 $* 89,99 $ 15/6/6/19

Lumières LuMee *Économisez 25 %* 14,99 $-74,99 $ 15/6-6/26

Lot de 1 caméras Arlo Essential Spotlight *Économisez 30 $* 99,99 $ 6/15-7/4

Ensemble de 3 caméras Arlo Essential Spotlight *Économisez 50 $* 299,99 $ 6/15-7/4

Sonnette vidéo Arlo *Économisez 20 $* 129,99 $ 6/15-7/4

Caméra Floodlight Arlo Pro 3 *Économisez 50 $* 199,99 $ 15/6-7/4

Écouteurs sans fil Anker Soundcore Liberty Air 2 True *Économisez 30 $* 69,99 $ 15/6/6/20

Anker Soundcore Life Dot 2 XR *Économisez 20 $* 79,99 $

Anker Soundcore Flare 2 *Économisez 10 $* 59,99 $ 15/6/6/20

Haut-parleur portable BLUETOOTH® EXTRA BASS™ SRSXB23 de Sony *Économisez 20 $* 79,99 $ 15/6-6/20

Haut-parleur BLUETOOTH® portable EXTRA BASS™ Sony SRSXB33 *Économisez 30 $* 119,99 $ 15/06/06/20

La source • Formulaire de remise (pas encore actif)