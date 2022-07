Verizon offre aux clients prépayés illimités tout le Disney +

Verizon a annoncé aujourd’hui qu’il offrait désormais six mois d’abonnement gratuit à Disney + à ceux qui souscrivent à l’un de ses forfaits prépayés illimités, qui commencent à 65 $ / mois pour ceux qui sont curieux de connaître cette offre.

Verizon déclare qu’une fois les six mois écoulés, les abonnés qui souhaitent continuer à regarder toutes les merveilles de Star Wars et Marvel devront payer le prix de 7,99 $/mois.

Pour vous, ceux qui ont l’intention d’utiliser un forfait prépayé illimité pendant plus de 5 mois verront leur prix mensuel baisser à 55 $/mois grâce à une option de paiement automatique et à une remise instantanée, puis pour ceux qui l’utilisent pendant plus de 10 mois. , cela ne vous coûtera que 50 $/mois. Pour un forfait illimité sur le réseau de Verizon, ce ne serait pas mal du tout.

Vous pouvez maintenant regarder Turning Red sur Big Red. Agréable.

// Verizon