Verizon n’est plus le fournisseur Internet le plus rapide et un nouveau gagnant a été couronné

Que ce passe-t-il Tous les trois mois, Ookla annonce les résultats qu’il recueille à partir des informations tirées de millions d’utilisations par les clients de son outil Speedtest.net. Considérez cela comme un bilan trimestriel de la vitesse des Américains auprès de leurs fournisseurs de services Internet. Pourquoi est-ce important Nous sommes devenus de plus en plus dépendants de nos connexions haut débit à domicile pour le travail et les loisirs, de sorte que la performance réelle de ces services Internet est une information vitale.

Verizon a été renversé de la montagne. Le dernier rapport Ookla Speedtest Intelligence, publié fin juillet, a désigné Cox Communications comme le fournisseur haut débit fixe le plus rapide parmi les meilleurs fournisseurs de services Internet américains au cours du deuxième trimestre de 2022. Pour être considérée comme l’un des meilleurs fournisseurs, une entreprise doit représenter 3 % ou plus du total des échantillons de test d’Ookla. Verizon avait terminé en tête au cours des trois premiers mois de 2022.

En fait, Verizon avait capturé la première place chaque trimestre depuis le début de 2020. Cependant, le rapport d’Ookla, qui utilise les données des requêtes des clients sur Speedtest.net, utilise désormais la médiane au lieu de la moyenne. Nous ne comparons donc pas exactement des pommes avec des pommes. L’image ci-dessous du site d’Ookla donne un exemple de la différence.

Okla



Comme me l’a dit un porte-parole d’Ookla par e-mail : “Nous avons mis en œuvre ce changement pour représenter plus précisément les performances typiques que les consommateurs expérimentent réellement sur un réseau.”

Cela signifie que pour le deuxième trimestre de 2022, Cox a terminé de manière décisive en tête avec une vitesse de téléchargement médiane d’environ 197 mégabits par seconde. Xfinityle deuxième, a obtenu une vitesse de téléchargement médiane de 184 Mbps. Spectre était troisième à 183 Mbps, Verizon était le suivant à 171 Mbps, et AT&T a plafonné les cinq premiers à près de 147 Mbps.

Cox a également bien fait au niveau régional. C’était le fournisseur de haut débit fixe le plus rapide dans 14 des 100 villes les plus peuplées du pays, y compris la ville la plus rapide des États-Unis – Gilbert, Arizona – ainsi que Las Vegas, Phénix et San Diego.

De plus, c’était le FAI le plus rapide dans quatre États : Arizona, Arkansas, Nevada et Oklahoma. Pas mal, bien sûr, mais Xfinity était le meilleur chien dans 12 États, Spectrum dans sept et Fibre Google et Verizon a chacun remporté cinq États.

Malgré ses performances dominantes en haut du tableau des vitesses, Cox a complètement raté le top cinq concernant les vitesses de téléchargement les plus rapides. Il a enregistré une vitesse de téléchargement médiane juste en dessous de 11 Mbps. C’était bien en dessous des trois principaux fournisseurs de Frontière (113 Mbps), Verizon (112 Mbps) et AT&T (112 Mbps). Il ne pouvait pas non plus mesurer jusqu’à Xfinity (19 Mbps), CenturyLink (12 Mbps) ou Spectre (11,7 Mbps).

Ce n’est pas complètement inattendu. Les connexions câblées de Cox, Spectrum et Xfinity (ou le réseau DSL de CenturyLink, d’ailleurs) ne pourront pas rivaliser avec les vitesses de téléchargement plus élevées que vous pouvez trouver avec une connexion Internet à fibre optique, qu’AT&T, Frontier et Verizon tous se vantent d’un pourcentage décent dans leurs empreintes respectives.

Alors qu’Ookla poursuit ses rapports tout au long de l’année, il sera intéressant de voir si des tendances se développent car elle établit l’utilisation de la médiane comme principale mesure de performance à l’avenir.