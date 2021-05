Verizon Near Deal pour vendre Yahoo et AOL

Verizon considérait autrefois les médias comme l’avenir, la pierre angulaire d’une stratégie visant à offrir aux clients quelque chose qu’ils ne pouvaient pas obtenir ailleurs à un moment où toutes les offres mobiles étaient essentiellement les mêmes. Il a maintenant une vision différente de l’avenir. Le géant de la téléphonie, signalant qu’il a renoncé à ses activités médiatiques, est sur le point de vendre Yahoo et AOL à la société de capital-investissement Apollo Global Management, ont déclaré dimanche deux personnes connaissant le sujet. La transaction serait le dernier tournant de l’histoire de deux des premiers pionniers d’Internet. Yahoo était autrefois la première page d’Internet, cataloguant le rythme effréné des nouveaux sites Web qui ont vu le jour à la fin des années 1990. AOL était autrefois le service que la plupart des gens utilisaient pour se connecter en ligne. Mais les deux ont finalement été supplantés par des start-ups plus agiles, comme Google et Facebook, bien que Yahoo et AOL publient toujours des sites Web très fréquentés comme Yahoo Sports et TechCrunch.

L’accord, qui pourrait être annoncé dans les prochains jours, valoriserait les marques entre 4 et 5 milliards de dollars et inclurait également l’activité de technologie publicitaire de Verizon. Les gens, qui ont parlé sous couvert d’anonymat parce que les pourparlers sont confidentiels, ont averti que les pourparlers pourraient encore s’effondrer. Lorsque Verizon a acheté AOL en 2015 pour 4,4 milliards de dollars, la société a qualifié AOL de «pionnier numérique». Lowell McAdam, directeur général de Verizon à l’époque, défendu l’accord dans le cadre de sa «stratégie visant à fournir une connexion multi-écran aux consommateurs, aux créateurs et aux annonceurs afin de proposer cette expérience haut de gamme.» Tim Armstrong, le chef d’AOL, faisait partie du paquet, et il a rapidement persuadé les dirigeants de Verizon d’ajouter à ses avoirs médiatiques. M. Armstrong a orchestré l’achat de Yahoo en 2017 pour 4,5 milliards de dollars – un prix qu’il recherchait depuis des années. Aujourd’hui en affaires Mise à jour 3 mai 2021 à 8 h 44 HE Gregory Abel est le successeur probable de Warren Buffett à Berkshire Hathaway.

Les actions augmentent alors que les gains économiques sont mis en balance avec les craintes d’inflation.

En vendant Yahoo et AOL, Verizon se concentre sur son réseau 5G. Dans le déclaration annonçant l’accord, M. Armstrong a déclaré: «Nous construisons l’avenir des marques.» Tout était dans la poursuite de «l’échelle» tout-puissant, un terme commercial de l’art qui est presque devenu un mantra religieux dans la Silicon Valley. Mais les forces de l’économie Internet avaient déjà changé des années auparavant, et le contenu généré par les utilisateurs, que ce soit sous la forme de publications Facebook ou de vidéos YouTube, était à l’origine d’une grande partie de l’activité en ligne. AOL et Yahoo, malgré leur large audience, étaient devenus aussi éloignés. On ne sait pas ce qu’Apollo envisage de faire avec l’entreprise, mais cela génère toujours beaucoup de revenus. La division des médias a enregistré un chiffre d’affaires de 1,9 milliard de dollars au premier trimestre, un gain de 10% par rapport à l’année dernière. Apollo a été impliqué dans d’autres accords médiatiques. Il a aidé à financer la fusion en 2019 de la société mère de USA Today, Gannett, et de la chaîne de journaux locale New Media Investment Group, qui a créé le plus grand éditeur de journaux américain. Et il possède les stations de télévision et de radio du groupe Cox Media.

La société de capital-investissement a fait une frénésie d’achat au cours des derniers mois, annonçant des accords pour acquérir le détaillant d’artisanat Michaels et la station vénitienne de Las Vegas. Il a également connu un bouleversement dans ses rangs supérieurs, son cofondateur, Leon Black, annonçant fin mars qu’il démissionnait de ses fonctions de président après la révélation qu’il avait versé plus de 150 millions de dollars au financier disgracié Jeffrey Epstein. Apollo a refusé de commenter. Verizon n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Bloomberg, qui en premier signalé l’accord attendu, a déclaré Verizon conserverait une participation dans la branche des médias. L’accord marquerait le démantèlement d’une stratégie annoncée par Verizon en 2015 lors de l’acquisition du géant de l’Internet délavé AOL pour 4,4 milliards de dollars. L’achat visait à donner à Verizon une voie vers le mobile, dans le but d’utiliser la technologie publicitaire d’AOL pour vendre des publicités contre du contenu numérique. Verizon a doublé cette stratégie en 2017 avec son acquisition de Yahoo pour 4,48 milliards de dollars, qu’elle a combinée avec AOL sous l’égide d’Oath. Mais Google et Facebook se sont révélés être de redoutables concurrents sur le marché de la publicité numérique. Verizon a reconnu sa puissance en 2018 quand il a noté la valeur du serment de 4,6 milliards de dollars, attribuant en partie cette décision à «une augmentation des pressions concurrentielles et du marché» qui avait entraîné «des revenus et des bénéfices inférieurs aux prévisions». Sous la direction de son directeur général, Hans Vestberg, la société a plutôt mis l’accent sur l’amélioration de la technologie autour de son activité mobile. En mars, il a accepté de payer près de 53 milliards de dollars pour obtenir des licences pour les ondes hertziennes sans fil qui aideront l’entreprise à étendre son infrastructure 5G de nouvelle génération. Il prévoit également de dépenser 10 milliards de dollars au cours des prochaines années pour câbler davantage de tours cellulaires et mettre à niveau ses systèmes. La dette totale de l’entreprise dépasse désormais 180 milliards de dollars. Le secteur des médias visait à l’origine à différencier Verizon de ses concurrents en lui offrant des offres de contenu uniques, mais cela n’a pas fonctionné de cette façon. L’opérateur de téléphonie a plutôt conclu un accord en 2019 avec Disney pour offrir son nouveau service de streaming Disney + gratuit à ses clients. (AT&T, en revanche, a dépensé 85 milliards de dollars pour acheter Time Warner en 2018 afin de créer sa propre plate-forme de streaming, HBO Max.) En 2018, Verizon a annoncé le départ de M. Armstrong. Le groupe a été restructuré et en janvier 2019, il a licencié environ 800 travailleurs, soit environ 7% du personnel. L’année dernière, Verizon a commencé à démanteler le groupe de médias avec la vente de HuffPost à BuzzFeed.