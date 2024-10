Verizon mobilise 10 milliards de dollars de dette pour l’acquisition de Frontier

(Bloomberg) – Verizon Communications Inc. a mobilisé 10 milliards de dollars de financement bancaire à court terme pour l’aider à financer son achat de Frontier Communications Parent Inc., selon des personnes proches du dossier.

Les plus lus sur Bloomberg

Morgan Stanley dirige un groupe de banques sur le financement engagé connu sous le nom de prêt relais, ont déclaré les sources, qui ont demandé à ne pas être identifiées car les détails sont confidentiels. Verizon a déclaré le mois dernier qu’elle envisageait de finaliser l’acquisition d’ici 18 mois environ si les régulateurs et les actionnaires de Frontier l’acceptent.

Les prêts relais accordés par les banques pour les fusions et acquisitions sont finalement remplacés par un financement permanent, comme les obligations de première qualité vendues à des investisseurs institutionnels.

Un représentant de Morgan Stanley a refusé de commenter. Les représentants de Verizon et Frontier n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Verizon a accepté d’acheter l’opérateur de télécommunications Frontier le mois dernier pour environ 9,59 milliards de dollars afin de développer ses activités Internet haut débit. Les entreprises de télécommunications comme Verizon multiplient les actifs de fibre optique pour augmenter la capacité de leurs clients à utiliser de plus en plus de données. Le flux de données devrait encore augmenter à mesure que de plus en plus d’entreprises adoptent l’intelligence artificielle.

Les plus lus de Bloomberg Businessweek

©2024 Bloomberg LP