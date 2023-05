Verizon met à jour ses plans illimités, bien que les avantages coûteront plus cher

Quelques semaines après que T-Mobile a réorganisé ses offres illimitées, Verizon emboîte le pas, annonçant mardi des modifications de ses offres sans fil. Out sont l’ancien assortiment de forfaits illimités du transporteur; sont ce que Verizon propose comme une offre simplifiée : deux plans, une option de base appelée Unlimited Welcome et une version premium qu’il appelle Unlimited Plus.

Les nouveaux plans, qui seront disponibles à partir de jeudi, sont tous livrés avec des appels, des SMS et des données illimités, bien qu’il existe certaines distinctions.

L’option de bienvenue illimitée ne contient aucune donnée de point d’accès et est limitée au réseau 5G plus lent de Verizon (ce qu’il appelle « 5G Nationwide »). L’option Unlimited Plus comprend 30 Go de données de point d’accès haut débit par ligne ainsi que la possibilité de se connecter aux réseaux 5G les plus rapides de Verizon (ce qu’elle appelle « 5G Ultra Wideband », qui atteint 200 millions d’Américains).

Les plans Unlimited Plus incluent également une « garantie de prix » de trois ans et 50% de réduction sur le plan mensuel pour les appareils connectés tels qu’une smartwatch, une tablette ou un hotspot. Les deux forfaits auront des réductions pour ceux qui intègrent le service Internet à domicile de Verizon, bien que seul le forfait Plus vous permette d’accéder à Internet à domicile pour 25 $ par mois.

Comme auparavant, l’opérateur permet de « mélanger et assortir » les plans sur un compte familial. Donc, si vous avez quatre lignes et que l’une d’entre elles a besoin d’une connectivité plus rapide, elles peuvent passer à Unlimited Plus (à 45 $ par ligne) tandis que les autres sont sur Welcome (30 $ par ligne) et payer 135 $ par mois.

La tarification mensuelle est la suivante (et suppose des paiements automatiques). En raison de la fonction de mixage du transporteur, le prix par ligne est indiqué entre parenthèses :

Forfaits illimités 2023 de Verizon Accueil illimité Illimité Plus 1 ligne 65 $ 80 $ 2 lignes 110 $ (55 $ par ligne) 140 $ (70 $ par ligne) 3 lignes 120 $ (40 $ par ligne) 165 $ (55 $ par ligne) 4 lignes 120 $ (30 $ par ligne) 180 $ (45 $ par ligne) 5 lignes 135 $ (27 $ par ligne) 210 $ (42 $ par ligne)

Un changement des avantages groupés aux remises

Cependant, le plus grand changement potentiel est la façon dont Verizon gère l’inclusion des avantages.

Les plans précédents de Verizon comme Play More, Get More ou One Unlimited avaient pré-regroupé des abonnements en streaming à des services comme le Disney Bundle (Disney Plus sans publicité, ESPN Plus et Hulu avec publicités), Apple Music et Apple One. Mais le transporteur adopte une approche différente avec ses derniers plans.

Au lieu d’ajouter plus de services à ses offres sans fil, il passe à un modèle de réduction qui permet aux utilisateurs d’ajouter une gamme d’avantages à 10 $ par mois et par avantage. Donc, si vous vouliez le Disney Bundle, vous pouvez l’ajouter à l’un ou l’autre des plans Verizon pour 10 $ par mois au lieu de payer ce qui serait de 15 $ par mois directement à Disney.

Il en va de même pour Apple One (une économie d’environ 7 $ par mois par rapport au prix One individuel régulier d’Apple), Apple Music Family (qui peut être partagé avec cinq personnes et coûte normalement 17 $ par mois) et Walmart Plus (qui coûte normalement 13 $ par mois mais comprend également Paramount Plus Essential).

Les autres options d’avantage incluent 100 Go de données de point d’accès (normalement 45 $ par mois), trois jours de données internationales (ce que le transporteur appelle TravelPass, normalement 10 $ par jour) et 2 To de stockage dans le cloud de Verizon (normalement 15 $ par mois).

Il existe également un avantage qui vous permet d’obtenir un crédit de 15 $ sur l’outil de gestion de contenu Plus Play de l’entreprise pour 10 $ par mois. Cela ouvre une trentaine de services supplémentaires, dont le Xbox Game Pass de Microsoft (qui fonctionne à 15 $ par mois), Netflix Premium (20 $ par mois) et HBO Max (normalement 16 $ par mois).

Dans le cas de Netflix Premium, l’avantage ne couvrirait pas le prix mensuel total de 20 $ et vous devrez payer le solde en utilisant Plus Play. Au total, au lieu de payer 20 $ par mois pour Netflix Premium, vous dépenseriez 15 $ par mois (10 $ pour ajouter l’avantage à votre compte sans fil, 5 $ de plus pour couvrir la différence) et réaliseriez une économie de 5 $ par mois.

Avec tout service Plus Play, vous devrez transférer votre facturation pour ces services respectifs vers Verizon via ce portail.

Dans une autre nouvelle tournure, le transporteur rendra les avantages disponibles pour chaque ligne, que vous soyez sur le plan Plus plus cher ou sur l’option Welcome moins chère. Verizon ne limite pas non plus les avantages à un par ligne, donc quelqu’un avec une seule ligne pourrait obtenir des réductions sur le Disney Bundle et Apple One.

Tous les avantages sont gérés dans l’application My Verizon et peuvent être activés ou désactivés à volonté. Et les utilisateurs qui ne veulent aucun avantage peuvent y renoncer entièrement à tout moment.

Le transporteur dit qu’il n’expulse pas les utilisateurs existants de leurs plans et permettra à ceux qui ont déjà un plan « mix and match » (Get More/Do More/Play More ou Start) de mélanger et assortir l’une de ces nouvelles options dans leur plans familiaux existants.

Les nouveaux plans de Verizon proposent une variété d’avantages. Verizon

L’addition pourrait prendre du travail

Bien que potentiellement plus précieux pour ceux qui ne se soucient pas d’un accès 5G plus rapide, les nouveaux plans pourraient devenir compliqués par rapport à l’ancien système de Verizon. Mais selon vos besoins, cela pourrait aussi potentiellement être moins cher.

Si vous aviez une ligne sur Play More (qui comprenait le pack Disney et avait une connectivité 5G plus rapide) et trois sur le 5G Start le moins cher (qui coûtait 35 $ par mois et, comme la nouvelle option Welcome, manquait également d’un accès réseau 5G plus rapide), vous ‘ d payer 160 $ ​​par mois (avec paiements automatiques).

Dans le cadre du nouveau modèle, avoir une ligne chez Unlimited Plus et trois sur Welcome coûterait 135 $ par mois. L’ajout du pack Disney en tant qu’avantage de 10 $ porte votre prix total à 145 $ par mois.

Verizon dit qu’il générera des offres groupées potentielles qui, selon lui, pourraient intéresser ses utilisateurs pour essayer de simplifier le processus, mais déterminer ce qui fonctionne pour le plan de chaque individu ou famille pourrait nécessiter un certain travail de la part des consommateurs.

Et bien que cela puisse être moins cher pour certains, pour d’autres, cela pourrait être plus cher, ce que le PDG de Verizon, Sowmyanarayan Sampath, reconnaît à CNET.

« Je dis aux gens, ce n’est pas une hausse de prix, ce n’est pas une baisse de prix. C’est la flexibilité ultime », a-t-il déclaré. « Ainsi, certains clients vont augmenter leurs prix, d’autres vont baisser leurs prix… mais c’est le contrôle total. Et même lorsqu’ils augmentent leurs prix, vous obtenez plus pour plus. C’est la thèse. »