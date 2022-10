Verizon met à jour les forfaits prépayés en baissant les prix

Nous voyons rarement un opérateur de téléphonie mobile américain réduire les coûts d’un ensemble de forfaits tout en ajoutant des fonctionnalités, mais Verizon l’a fait aujourd’hui avec sa gamme prépayée. À partir d’aujourd’hui, Verizon a réduit sa sélection de plans prépayés à seulement trois options, qui ont toutes des prix de départ inférieurs à ceux qu’ils avaient auparavant.

Verizon vend désormais un forfait prépayé de 15 Go à partir de 45 $/mois. Ils vendent également deux forfaits illimités appelés Unlimited et Unlimited Plus. Les deux forfaits illimités coûtent 60 $/mois et 70 $/mois avec paiement automatique. Auparavant, ces plans commençaient tous à 50 $, 65 $ et 75 $.

Si vous souhaitez économiser 10 $ supplémentaires par mois sur chaque forfait, vous pouvez vous inscrire au paiement automatique. Les remises de paiement automatique entrent en vigueur après le premier mois et font chuter les prix des forfaits à 35 $ (15 Go), 50 $ (illimité) et 60 $ (illimité plus).

Tous ces prix peuvent sembler familiers et c’est parce que cette gamme avait l’habitude de voir ses prix atteindre ces niveaux bas, mais Verizon vous a fait rester pendant plus de 10 mois pour gagner des remises de fidélité avant de réduire le coût aussi loin. Avec ces “nouveaux” plans, ils vous offrent ces prix plus bas avec le paiement automatique. Si vous préférez ne pas payer automatiquement, vous pouvez opter pour les remises de fidélité pour faire baisser le prix à ces mêmes niveaux.

Pour une comparaison simple de tous les plans prépayés de Verizon, nous avons ce qui suit :

Les principales fonctionnalités que Verizon souhaite que vous connaissiez à propos de son meilleur plan Unlimited Plus sont :

50 Go d’accès réseau premium.

25 Go de données de point d’accès haut de gamme incluses, pour vos déplacements.

Fonctionnalités internationales avec appels, SMS et données vers et depuis le Mexique et le Canada.

Global Choice inclus (une valeur de 10 $ par mois) pour rester en contact avec vos proches à l’étranger. Et bénéficiez jusqu’à 300 minutes par mois pour appeler le pays de votre choix, selon le pays sélectionné.

5G Ultra Wideband inclus avec des vitesses jusqu’à 10 fois plus rapides.

Disney + pendant 6 mois avec nous, afin que vous puissiez profiter d’un divertissement sans fin de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et Nat Geo.

Si vous souhaitez vous inscrire aux plans prépayés mis à jour de Verizon, rendez-vous sur leur site ici.