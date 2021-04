Apparemment, tout ce qu’il a fallu pour Velours pour recevoir Android 11, LG a fermé son activité mobile. Sérieusement, la mise à niveau d’Android 11 est en effet dirigée vers les propriétaires de l’appareil sur Verizon, ce qui est une excellente nouvelle. Cela pourrait être la dernière mise à jour majeure que vous voyez depuis un certain temps, mais LG a promis plus de mises à jour récemment. On verra.

À l’intérieur, avec Android 11 intégré, vous aurez des choses intéressantes comme des bulles de notification pour vos applications de messagerie, une expérience de caméra mise à jour, des modifications de l’interface utilisateur des paramètres, ainsi que des modifications de l’apparence générale de l’appareil. Vous pouvez voir d’autres modifications apportées à la version Android 11 de LG ici, car elle devrait être assez similaire à ce qui a été déployé sur le V60.

Une fois mis à jour, vous aurez la version du logiciel G900VM20a.

Amusez-vous bien, propriétaires de velours.

// Verizon