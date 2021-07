Verizon Home Internet obtient une grande expansion

Verizon a annoncé aujourd’hui une grande expansion de son service Internet domestique dans les variétés 4G LTE et 5G. En plus de l’empreinte et de la disponibilité plus grandes, un nouveau routeur sera également bientôt en mesure de tirer parti de tout le spectre de la bande C qu’ils ont acheté récemment, apportant avec lui un service 5G milieu de gamme de qualité sur la route.

Pour leur Internet domestique LTE service, Verizon dit que leur couverture a maintenant doublé et se situe dans des zones plus urbaines et suburbaines. Pour la maison 5G, clients dans parties de Akron (OH), Ann Arbor (MI), Columbia (SC), Durham (NC), Fresno (CA), Spokane (WA) et Saint-Pétersbourg (FL) sont désormais couverts (47 marchés au total).

Verizon n’a pas précisé où ils ont étendu LTE Home, mais a parlé de ses vitesses de 25 Mbps avec des pics jusqu’à 50 Mbps. À 40 $/mois (pour les abonnés Verizon – 60 $/mois pour les non-abonnés), ce ne sont pas les pires ou les meilleures vitesses au monde. Cependant, ils devraient voir une énorme bosse si ces zones LTE sont couvertes par la bande C.

Le nouveau routeur C-Band 5G Ultra Wideband ready (lol @ ce nom) sera livré aux clients Internet 4G, donc lorsque (si ?) ces zones seront couvertes par la bande C, ils seront prêts pour un Internet encore meilleur. Verizon n’a pas dit si ces clients obtiendraient une mise à niveau gratuite vers ce meilleur service, mais seulement qu’ils disposeraient d’un appareil capable. Je suppose qu’ils paieront plus.

Qu’est-ce que la bande C ? Il s’agit essentiellement de la 5G milieu de gamme que Verizon utilisera pour mieux concurrencer l’empreinte 5G de T-Mobile à l’avenir. La 5G à bande moyenne offre un excellent mélange de vitesse et de couverture, contrairement à la 5G à bande basse (bonne couverture, mauvaises vitesses) et mmW (mauvaise couverture, vitesses folles) qui ont leurs forces et leurs faiblesses. Verizon a acheté un tas de spectre C-Band aux enchères plus tôt cette année.

Pour voir si vous avez accès à l’une des options Internet à domicile de Verizon, rendez-vous sur leur site.