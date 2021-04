Galaxy Z Fold 2 les propriétaires de Verizon reçoivent le dernier correctif de sécurité d’avril, étiqueté comme numéro de version du logiciel F916USQU1DUCE.

En plus de cette douce bonté de correctif de sécurité, l’appareil reçoit également la mise à jour des fonctionnalités de la caméra arrière, la même chose qui a été déployée sur d’autres appareils Galaxy haut de gamme. Une fois la mise à jour installée, les propriétaires disposeront de l’objectif Ultra Wide en modes Pro et Pro Video. De plus, vous pouvez désormais ajouter des effets High-Key Mono, Low-Key Mono et Backdrop à vos portraits. Enfin, le mode Nuit automatique a été ajouté lors de l’utilisation des modes Photo, Portrait et Hyperlapse lorsque l’appareil photo détecte des conditions de faible éclairage.

Si cela vous fait plaisir, allez le télécharger sur votre pliable fantaisie!

// Verizon