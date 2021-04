De nouvelles mises à jour sont en cours pour les téléphones Samsung les plus récents et les plus anciens de Verizon. Les familles Galaxy S21 et Galaxy S9 attrapent de nouveaux logiciels cette semaine.

Pour les Galaxy S21, Galaxy S21 + et Galaxy S21 Ultra, attendez-vous au correctif de sécurité Android d’avril et aux versions RP1A.200720.012.G991USQU2AUC8, RP1A.200720.012.G996USQU2AUC8 et RP1A.200720.012.G998USQU2AUC8. La mise à jour n’inclut rien d’autre en dehors d’une référence à de vagues «améliorations des performances».

En ce qui concerne le Galaxy S9 et le Galaxy S9 +, les propriétaires ne recevront que le correctif de sécurité Android de mars – aucune amélioration des performances ne peut être trouvée ici. Les nouvelles versions sont QP1A.190711.020.G960USQS9FUC2 et QP1A.190711.020.G965USQS9FUC2.

Pour récupérer ces mises à jour, accédez à Paramètres> Mises à jour du système> Rechercher les mises à jour du système.

