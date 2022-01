Verizon Galaxy S20 et le Super Old Galaxy Note 9 reçoivent de nouvelles mises à jour

Dans la mise à jour, vous ne devriez pas vous attendre à quelque chose de flashy, car encore une fois, nous mettons simplement à jour la sécurité et éliminons (probablement) les bogues. Si Google les écrase toujours pour ses propres téléphones Pixel, je ne peux pas imaginer que Samsung ne fasse pas toujours la même chose.

Maintenant que tout le monde est mis à jour vers Android 12, Samsung passe un certain temps à envoyer des corrections de bogues après corrections de bogues à ses meilleurs téléphones, tout en conservant son statut de « roi ». Aujourd’hui, la gamme Galaxy S20, ainsi que le Galaxy Note 9 presque terminé, voient tous un nouveau correctif de sécurité.

