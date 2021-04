Verizon Galaxy Note 9 et son ancien auto attrape une nouvelle mise à jour

En ce beau vendredi, pourquoi ne pas prendre votre Galaxy Note 9 de 2 ans et plus de Samsung et prendre une nouvelle mise à jour. Verizon en a mis un à disposition avec des améliorations de performances et le dernier correctif de sécurité Android.

Le Note 9, pour ceux qui ne suivent pas, est le plus ancien Galaxy Note de Samsung qui reçoit toujours des mises à jour mensuelles. Le Galaxy Note 8 a récemment été retiré du calendrier mensuel et rétrogradé au trimestre. Cela laisse la note 20, la note 10 et la note 9 comme les seules notes de cette catégorie. Ce seront les derniers mois du mois pour la note 9.

Cette dernière version arrive en tant que QP1A.190711.020.N960USQU8FUD1 avec le correctif de sécurité Android d’avril. Encore une fois, les «améliorations des performances» sont répertoriées, mais qui sait ce que cela signifie. J’espère que votre monde est un peu plus vif aujourd’hui.

Pour vérifier la mise à jour, accédez à Paramètres> À propos du téléphone> Mises à jour logicielles> Rechercher les mises à jour.

