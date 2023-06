Verizon Fios arrive en tête du sondage sur le haut débit

Si vous êtes à la recherche d’un fournisseur de haut débit, vous aurez peut-être du mal à trouver une meilleure option que Verizon Fios.

Le service Internet par fibre optique a les vitesses de téléchargement moyennes les plus rapides aux États-Unis, selon Le dernier rapport sur l’expérience du haut débit fixe d’OpenSignal. Le rapport, publié en mai, a également révélé que Fios offrait la meilleure cohérence en matière de qualité du haut débit.

Un service rapide et fiable connexion Internet est devenu un élément essentiel de notre vie quotidienne, avec plus de personnes travaillant à distance que jamais. Savoir qui a les vitesses de téléchargement et de téléchargement les plus rapides – et à quel prix – peut vous aider à identifier le meilleur fournisseur d’accès Internet dans votre régiondonc CNET a créé un liste des meilleurs FAI aux États-Unis avec tous ces détails et plus encore.

Le rapport d’OpenSignal a analysé les expériences haut débit des utilisateurs dans quatre domaines : vitesse de téléchargement haut débit, vitesse de téléchargement haut débit, qualité constante haut débit et expérience vidéo haut débit.

Verizon Fios avait une vitesse de téléchargement nationale moyenne de près de 158 Mbps, battant Fibre AT&T et Fibre Google, qui occupe essentiellement la deuxième place à égalité avec environ 140 Mbps. Les utilisateurs de Fios semblaient également plus satisfaits de la qualité de leur connexion, attribuant au service une note de 84,3% devant Fibre FrontièreGoogle Fibre et Fibre TDSqui ont tous obtenu un score inférieur à 1 % l’un de l’autre à la barre des 82 %.

Actuellement, Fios n’est disponible que dans huit États : Delaware, Maryland, Massachusetts, New JerseyNew York, Pennsylvanie, Rhode Island et Virginie (plus Washington DC). Mais, déclare Trey Paul, expert en haut débit de CNET, dans son examen de Fios, « si vous vivez dans la zone de couverture de la côte est de Verizon et que Verizon Fios est disponible à votre adresse, son service Internet est difficile à battre ».

Pour la plupart des gens, le composant le plus important de leur service Internet est la vitesse de téléchargement, mais il y a beaucoup de gens dont le travail repose sur le téléchargement rapide de fichiers volumineux. Google Fiber était le seul fournisseur à dépasser le seuil de 100 Mbps, avec une vitesse de téléchargement moyenne de près de 107 Mbps, devançant la deuxième place AT&T Fiber de plus de 10 Mbps et la troisième place Fios de plus de 12 Mbps.

Google Fiber et Fios sont essentiellement à égalité au premier rang pour l’expérience vidéo haut débit, une catégorie dans laquelle la plupart des 26 fournisseurs de haut débit ont obtenu une note très bonne. Cette note signifie que les utilisateurs de chaque service peuvent, en moyenne, diffuser des vidéos en 1080p ou mieux avec des temps de chargement satisfaisants et peu de décrochage.

Il convient de noter que certains de ces services peuvent ne pas être disponibles dans votre région, alors assurez-vous de lire les avis de Crumpe sur les services les mieux notés (lien ci-dessus) pour plus d’informations.