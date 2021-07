Verizon fait officiellement de Google Messages l’application de messagerie par défaut pour tous les téléphones Android

Début juillet, AT&T a annoncé qu’il changeait l’application de messagerie texte par défaut pour tous ses téléphones Android en Google Messages. Avec T-Mobile déjà à bord, Verizon était le seul grand opérateur américain qui ne s’était pas engagé à utiliser la solution RCS cryptée de Google Messages. C’est jusqu’à maintenant.

Verizon annonce qu’il s’est associé à Google pour faire de Google Messages l’application de messagerie par défaut sur les téléphones Android vendus par Verizon. Certes, toute personne possédant un appareil Android sur Verizon avait déjà la liberté de télécharger l’application depuis le Play Store et de la définir par défaut, mais en faisant de Google Messages l’application par défaut prête à l’emploi, la messagerie est plus susceptible d’être cryptée de bout en bout ( à condition que les deux parties utilisent Google Messages).

Les messages de Google seront préchargés, à partir de l’année prochaine, sur tous les appareils Android de Verizon, permettant aux consommateurs de profiter des fonctionnalités de messagerie rick, telles que l’envoi et la réception de photos et de vidéos de meilleure qualité, le chat via Wi-Fi ou des données, savoir quand votre message est lire, profiter de discussions de groupe plus dynamiques et engageantes et discuter en toute sécurité avec d’autres utilisateurs de Messages dans des conversations individuelles disponibles avec un cryptage de bout en bout.