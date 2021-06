Verizon étend sa politique de retour à grande échelle

Acheter un appareil et le manipuler pendant quelques jours pour décider que ce n’est certainement pas celui qui vous convient et que passer les 2 prochaines années avec lui serait un enfer, peut être un scénario terrifiant. Bien sûr, la plupart des entreprises proposent des politiques de retour de durée variable pour vous aider dans ces situations, mais lorsqu’une entreprise étend la leur, vous devez en être conscient. Verizon a considérablement élargi sa politique de retour cette semaine pour les appareils et les accessoires.

À partir de maintenant, Verizon donne aux clients 30 jours complets pour retourner les appareils ou les accessoires. Après avoir jeté un rapide coup d’œil au nouvelle politique de retour, la durée semble être le seul changement majeur. Auparavant, les clients avaient 14 jours pour rapporter leur achat décevant et maintenant ils ont 30 jours.

Gardez à l’esprit que les frais de réapprovisionnement de 50 $ s’appliquent toujours aux appareils, ce processus n’est donc pas exactement gratuit. Ces frais s’élevaient auparavant à 35 $, mais ils sont à ce chiffre plus élevé de 50 $ depuis un certain temps. Il n’y a pas de frais pour les retours d’accessoires.

Dans le passé, Verizon a joué avec des périodes de retour étendues pendant les vacances. Ceci, cependant, est un changement permanent qui est déjà en ligne sur leur site Web.