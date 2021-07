Verizon et Samsung terminent une session de données 5G entièrement virtualisée sur le spectre de la bande C – Samsung Global Newsroom

L’essai a utilisé la virtualisation de bout en bout native du cloud et la technologie Massive MIMO pour optimiser les performances 5G sur le spectre de la bande C

Verizon et Samsung Electronics ont récemment terminé une session de données 5G entièrement virtualisée de bout en bout sur le spectre de la bande C dans un environnement de réseau en direct. La nouvelle étape a été franchie en préparation de sa prochaine expansion 5G Ultra Wideband en utilisant son Spectre de bande C nouvellement acquis.

« Nous avons conduit l’industrie vers une virtualisation à grande échelle en utilisant l’architecture avancée que nous avons intégrée à notre réseau, du cœur à la périphérie. Cette récente réalisation ouvre la voie à un réseau 5G plus programmable, efficace et évolutif », a déclaré Adam Koeppe, vice-président senior de la planification technologique chez Verizon. « Les clients méritent plus qu’un simple accès à la 5G. Ils méritent la 5G construite avec les pratiques d’ingénierie les plus élevées et les plus exigeantes qui ont positionné Verizon comme le leader le plus fiable du secteur depuis des années. »

Pourquoi la virtualisation est importante pour l’optimisation des performances 5G

Les essais, menés sur le réseau de Verizon (en utilisant l’autorisation temporaire spéciale de la bande C accordée à Verizon par la FCC) au Texas, au Connecticut et au Massachusetts, ont utilisé la solution RAN entièrement virtualisée (vRAN) de Samsung basée sur sa propre pile logicielle et la bande C 64T64R Massive Radio MIMO en coordination avec le noyau virtualisé de Verizon. Les essais ont atteint des vitesses comparables à celles des équipements matériels traditionnels.

La virtualisation est essentielle pour fournir les services promis par les réseaux 5G avancés. Les cas d’utilisation clés de la 5G tels que les solutions IOT à grande échelle, les appareils et solutions grand public plus robustes, la réalité augmentée/réalité virtuelle, les soins de santé à distance, la robotique autonome dans les environnements de fabrication et les solutions omniprésentes pour les villes intelligentes, reposeront fortement sur la programmabilité des réseaux virtualisés.

L’architecture virtualisée native du cloud conduit à une plus grande flexibilité, une livraison plus rapide des services, une plus grande évolutivité et une meilleure rentabilité dans les réseaux, ouvrant la voie à l’informatique mobile à grande échelle et au découpage du réseau. Cette technologie permet à Verizon de répondre rapidement aux besoins informatiques et de latence variés des clients. La virtualisation réduira également la barrière à l’entrée pour les nouveaux fournisseurs dans l’écosystème. Les nouveaux entrants accéléreront l’innovation, réduiront les coûts d’exploitation et jetteront les bases d’une infrastructure réseau et cloud flexible plus proche du client, conduisant finalement à une latence à un chiffre en millisecondes.

« Nous sommes fiers de marquer une nouvelle étape après notre premier déploiement commercial 5G vRAN à grande échelle pour Verizon, qui dessert actuellement des millions d’utilisateurs. Cet essai renforce notre engagement à aider les opérateurs à faire évoluer leurs réseaux 5G avancés », a déclaré Junehee Lee, vice-présidente exécutive et responsable de la R&D, Networks Business chez Samsung Electronics. « Cette réalisation représente nos efforts dévoués pour diriger la transition vers la virtualisation et aider Verizon à atteindre une efficacité, une évolutivité et une flexibilité accrues. Le vRAN est un puissant catalyseur pour la transformation du réseau, et nous visons à continuer de mener ce voyage. »

Pourquoi Massive MIMO est important pour l’optimisation des performances 5G

Massive MIMO est une évolution des réseaux d’antennes qui utilise un grand nombre d’émetteurs, ce qui permet un plus grand nombre de chemins de signaux possibles entre un appareil et une tour de téléphonie cellulaire. Il réduit également les interférences grâce à la formation de faisceau, qui dirige le faisceau du site cellulaire directement vers l’endroit où le client se traduit par des vitesses plus élevées et plus cohérentes pour les clients utilisant des applications et téléchargeant et téléchargeant des fichiers. Cet essai a utilisé les radios Massive MIMO 64T64R en bande C de Samsung qui prennent en charge la formation de faisceau numérique/dynamique, SU-MIMO, MU-MIMO et la double connectivité et l’agrégation de porteuses.

« L’intégration d’une virtualisation cloud native complète, de Massive MIMO et de la formation de faisceaux dans la conception et le déploiement de notre réseau permettra à nos clients de ne pas simplement voir une icône 5G sur leurs appareils. Il s’agit d’un service 5G optimisé pour des performances de pointe », a déclaré Koeppe.

Le jalon d’aujourd’hui fait suite à l’annonce récente de Samsung concernant l’extension de sa capacité vRAN pour prendre en charge les radios MIMO massives de milieu de gamme, une première pour l’industrie. La radio Massive MIMO en bande C de Samsung fait partie d’un portefeuille complet de solutions en bande C.

Verizon sur la bonne voie pour fournir la 5G sur la bande C

Ce travail de virtualisation fait suite à d’autres travaux visant à accélérer l’expansion du service 5G ultra large bande utilisant le spectre de la bande C, notamment :

Ces efforts combinés, ainsi que les essais en cours en laboratoire et sur le terrain pour optimiser la technologie 5G sur le spectre en bande C, permettront à Verizon d’offrir des services de mobilité et haut débit étendus à des millions de consommateurs et d’entreprises supplémentaires dès que le spectre sera libéré.

Au premier trimestre 2022, Verizon prévoit de mettre en service le nouveau spectre 5G en bande C sur les 46 marchés initiaux et de fournir un service 5G ultra large bande à 100 millions de personnes. Au cours de 2022 et 2023, la couverture devrait passer à plus de 175 millions de personnes et d’ici 2024 et au-delà, lorsque le spectre de bande C restant sera effacé, plus de 250 millions de personnes devraient avoir accès au service 5G Ultra Wideband de Verizon sur C -bande spectre.

À propos de Verizon Communications Inc.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq : VZ) a été créée le 30 juin 2000 et est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et services de technologie, de communication, d’information et de divertissement. Basée à New York et présente dans le monde entier, Verizon a généré un chiffre d’affaires de 128,3 milliards de dollars en 2020. La société propose des services et des solutions de données, de vidéo et de voix sur ses réseaux et plates-formes primés, répondant à la demande de mobilité des clients, connectivité réseau fiable, sécurité et contrôle.