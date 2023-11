Verizon et la Centri Tech Foundation s’associent pour stimuler l’inclusion numérique à Washington DC, Philadelphie et Baltimore | Communiqué de presse

WASHINGTON DC – Verizon a annoncé un partenariat avec la Centri Tech Foundation pour créer The Community Skills Connect Pilot, une nouvelle initiative qui fournira une formation, des informations et des ressources sur les compétences de la main-d’œuvre numérique à environ 8 200 résidents à faible revenu en collaboration avec des partenaires nationaux et locaux et des organisations communautaires. .

Dans le cadre de ce partenariat, Verizon a accordé une subvention de 100 000 $ à la Centri Tech Foundation (CTF) pour soutenir le programme pilote à Washington DC, Philadelphie et Baltimore. Cet effort soutient le Verizon Forward Community Enhancement Award, une initiative nationale d’un million de dollars dotant les communautés des outils nécessaires pour naviguer dans un monde de plus en plus technologique.

En collaboration avec des organisations de base, le programme aidera les résidents de chaque ville à naviguer dans les opportunités d’éducation et de travail, les soins de santé, les services gouvernementaux, les activités sociales et/ou d’autres besoins essentiels.

L’objectif du programme est de démontrer le potentiel de la technologie pour 1) générer un impact social dans les communautés historiquement mal desservies et 2) accroître les opportunités économiques et éducatives grâce à l’amélioration des compétences des personnes mal desservies.

Verizon est fier d’être partenaire du lancement du programme The Community Skills Connect.

« Le Community Enhancement Award reflète l’engagement de Verizon à faire progresser la culture numérique et l’inclusion dans les communautés que nous servons », a déclaré Tony Lewis, vice-président des politiques publiques de Verizon. « Nous nous engageons à écouter et à rencontrer les communautés là où elles se trouvent en nous associant à des organisations innovantes, telles que la Fondation Centri Tech, pour garantir que les communautés disposent des compétences et des outils numériques dont elles ont besoin pour prospérer dans une économie numérique en évolution rapide.

« Nous sommes honorés de rejoindre Verizon dans cette initiative cruciale visant à générer un impact social et à accroître la mobilité économique des communautés de Washington, DC, Baltimore et Philadelphie », a déclaré Marta Urquilla, présidente de la Centri Tech Foundation. « Nous sommes impatients de collaborer avec nos partenaires sur le terrain dans ces villes pour innover et proposer de nouveaux modèles de formation aux compétences de la main-d’œuvre numérique afin d’aider les résidents à se connecter à l’économie numérique.

Verizon s'engage à préparer 500 000 personnes aux emplois du futur d'ici 2030. Pour en savoir plus sur les efforts d'inclusion numérique de Verizon, visitez CitizenVerizon.com.