Verizon envoie des téléphones 4G mal évalués aux clients utilisant toujours la 3G

Le projet de Verizon de fermer son réseau 3G à la fin de cette année n’a pas surpris la plupart des gens, qui utilisent désormais en grande partie des téléphones alimentés par 4G ou Technologie 5G. Mais la décision du transporteur signifiait que les personnes relativement peu nombreuses qui utilisaient encore des téléphones plus anciens uniquement capables de recevoir des signaux 3G seraient laissées dans le noir à la veille du Nouvel An.

Maintenant, dit Verizon, ça va commencer à envoyer gratuitement des téléphones compatibles 4G aux clients concernés. Les nouveaux téléphones, cependant, ne sont pas comme les cadeaux typiques que Verizon utilise pour attirer les clients, comme un iPhone 13 gratuit ou Galaxy S22. Au lieu de cela, ils sont A la manière de Star Trek téléphones à clapet, y compris le Voyage orbique V, TCL Flip Pro et Nokia 2720V Flip.

Cette décision marque le dernier effort de Verizon pour résoudre tous les problèmes en suspens avant la fermeture de son réseau 3G vieillissant. La société a d’abord annoncé son intention de fermer son réseau 3G en 2016, en donnant à l’époque un calendrier de trois ans. Il a cependant retardé ces plans jusqu’à la fin de cette année, même s’il n’a pas permis aux clients de activer les téléphones qui ne peuvent se connecter qu’en 3G depuis 2018.

Les opérateurs arrêtent ces technologies plus anciennes afin de consacrer des ressources aux dernières itérations de leurs réseaux sans fil respectifs. AT&T auparavant a fermé son réseau 3G en févrieralors qu’à la fin du mois de mars T-Mobile a fermé le réseau 3G de Sprint, le réseau 4G LTE de Sprint prenant fin fin juin. T-Mobile a fermé son ancien service 3G le 1er juillet.

Verizon a déclaré que 99% de ses clients utilisent la 4G ou la 5G, “moins de 1% ayant encore accès au réseau 3G”. Bon nombre de ces clients semblent être des personnes à faible revenu qui n’ont pas les moyens d’acheter un meilleur téléphone, ou des personnes âgées qui juste besoin d’un téléphone pour la sécurité et la communication de base.

Mauvaises critiques téléphoniques

Malheureusement pour Verizon, chacun des téléphones qu’il envoie gratuitement a des critiques plutôt médiocres. C’est selon la propre boutique en ligne de Verizon, où le Nokia 2720 obtient la moyenne la plus élevée avec 2 étoiles sur 5. Lorsque CNET a examiné une itération du téléphone en 2010, nous n’avons pas non plus été très impressionnés.

“En ce qui concerne l’apparence, le Nokia 2720 Fold n’est pas à moitié mauvais”, a écrit Jessica Dolcourt de CNET, mais elle a ajouté, “vous n’obtiendrez jamais de superbes photos” avec son appareil photo. Le Flip, que Verizon distribue gratuitement, n’a apparemment même pas d’appareil photo.

Il n’a pas non plus beaucoup d’espace de stockage, même si cela n’a peut-être pas autant d’importance, a-t-elle ajouté. “Sans un magasin dédié pour acheter facilement de la musique, mais comme pour l’appareil photo, la musique est un argument de vente accessoire ; le Fold n’est tout simplement pas positionné ou configuré pour être un appareil de musique puissant.”

Les réactions des clients n’étaient pas tellement meilleures. Un client a noté que le TCL Flip Pro ne prend pas en charge la messagerie de groupe, et “Seniorlady” a déposé une plainte concernant l’Orbic Journey V, affirmant que sa batterie était faible et qu’il était difficile de naviguer. “Difficile pour les seniors d’apprendre les tenants et les aboutissants”, a écrit l’utilisateur.

La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les raisons pour lesquelles elle a choisi d’envoyer des téléphones à clapet aussi mal reçus.

Verizon a déclaré que les clients peuvent choisir de ne pas obtenir leur téléphone gratuit en appelant la société et en demandant de “refuser le téléphone gratuit pour CDMA Sunset”, ce qui est un fouillis intéressant de mots à retenir pour quiconque ne suit pas les tenants et aboutissants de la façon dont les transporteurs fonctionner.

Verizon a déclaré qu’il ne prolongerait pas ses plans après la fin de cette année, donc si vous détenez toujours un téléphone 3G le 1er janvier 2023, cela ne fonctionnera probablement plus. À ce stade, Verizon vous recommande de l’apporter dans le magasin de l’entreprise pour recyclage des piles.

Correction à 10h40 PT : Cette histoire a initialement donné une date incorrecte pour AT&T fermant son réseau 3G. Cet arrêt a eu lieu en février.