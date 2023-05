Verizon envoie des mises à niveau « majeures » de la 5G dans 20 nouvelles villes

Il y a des années, les opérateurs de téléphonie mobile américains ont pris la décision aussi loufoque de spécifier sur quel type de 5G vous étiez à un moment donné. Cela a ajouté une complexité inutile et a probablement été initialement créé comme un moyen d’essayer d’agir comme s’ils suivaient des concurrents qui étaient loin devant dans bien Déploiement 5G. Ils ont alors réalisé qu’ils pouvaient utiliser différents noms pour la 5G pour vous vendre un forfait de données et aussi parce qu’ils pouvaient le crier dans des supports marketing chaque fois que leur meilleure 5G se développait.

Je devrais peut-être leur donner plus de crédit, mais l’idée n’était probablement jamais de vous exciter, vous le client, à propos de votre type de connexion, mais je peux confirmer que je suis souvent un peu étourdi chaque fois que je vois le « 5G UW » ou « 5G L’icône UC s’affiche dans ma barre d’état. Et je le signale parce que je ne pense pas avoir entendu une autre personne sur mon orbite (ma famille et mes amis) mentionner son icône 5G ou demander pourquoi elle a quelques lettres supplémentaires à proximité. Au lieu de cela, ils me regardent de côté quand je le remarque, puis procèdent à plusieurs tests de vitesse.

Longue et sinueuse histoire courte, j’aime apprendre sur bien Les déploiements 5G, comme Verizon et T-Mobile, continuent. Cela me permet de savoir si ma ville ou la 5G de votre ville s’améliore réellement, où elle s’améliore et si votre connexion peut maintenant rivaliser avec votre Internet à domicile ou si vous pouvez commencer à faire des chirurgies virtuelles à cœur ouvert en 3D pendant que votre voiture électrique se déplace. ville, tous alimentés par le même 5G. N’était-ce pas la promesse ?

Aujourd’hui, nous sommes de retour pour partager 20 autres villes dans lesquelles Verizon dit avoir poussé des extensions « majeures » de la 5G. la mi-avril. Cette liste suivante touche partout, de Los Angeles et Phoenix à Syracuse et Miami, il y a donc de fortes chances que vous voyiez mieux la 5G.

Voici la liste complète des villes bénéficiant de mises à niveau 5G de Verizon ces dernières semaines :

Colomb, NE

Cozad, NE

Des Moines, Iowa

Durham, Caroline du Nord

Flint, Michigan

Grand Island, NE

Hastings, NE

Indianapolis, Indiana

Lansing, Michigan

Los Angeles, CA

Miami, Floride

Nickerson, NE

North Platte, NE

Palm Bay, Floride

Phénix, AZ

Raleigh, Caroline du Nord

Rockford, IL

Spalding, NE

Syracuse, NY

Tilden, NE

Dans Phénix, Verizon dit qu’il a « ajouté le service 5G Ultra Wideband à plus de 80% des sites desservant les clients », a déployé plus de mmWave 5G vers le centre-ville et d’autres zones, et prévoit de pousser encore plus de spectre d’ici la fin de l’année. Dans MiamiVerizon affirme que « 94% des clients de Miami ont accès au service 5G Ultra Wideband », tandis que les clients de Los Angeles devraient voir une expansion beaucoup plus ciblée que vous pouvez lire. ici.

Si votre ville est répertoriée ci-dessus, ce lien ci-dessous vous mènera à la liste principale de toutes les villes bénéficiant de mises à niveau. Une fois que vous aurez trouvé votre ville, vous pourrez lire la description de Verizon et où aller chercher une meilleure 5G.

// Verizon