Verizon devient le dernier grand fournisseur de télévision à abandonner la chaîne de droite One America News

Verizon a annoncé jeudi qu’il supprimerait la chaîne d’extrême droite One America News de ses offres télévisées, devenant ainsi le dernier grand fournisseur de télévision à le faire et la bannissant essentiellement des ondes. OAN, qui était aimé de l’ancien président Donald Trump, a été critiqué pour avoir diffusé de fausses informations sur COVID-19, l’élection présidentielle de 2020 et l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain.

Verizon a déclaré qu’OAN serait retiré de ses files d’attente Fios TV le 31 juillet après avoir échoué à conclure un accord de distribution avec la chaîne.

“Ces négociations étaient axées sur l’économie, comme elles le sont toujours, mais l’OAN n’a pas réussi à accepter des conditions équitables”, a déclaré un porte-parole de Verizon dans un communiqué.

“Notre société préconise depuis longtemps d’offrir aux clients la possibilité de choisir le contenu qu’ils souhaitent regarder, et notre plate-forme Fios TV offre un choix large et diversifié d’options de programmation, y compris des options à la carte, qui s’efforcent de répondre à nos millions de clients. ‘ différents besoins et préférences en matière de contenu.”

Le réseau satellite DirecTV a refusé de conserver OAN dans sa programmation en janvier, mais n’a pas donné de raison pour mettre fin à son contrat avec la chaîne. OAN était supprimé de la programmation de DirecTV en avril.

Après le 31 juillet, le seul câblodistributeur offrant encore OAN sera General Communications, basé en Alaska, qui dessert un peu plus de 100 000 foyersselon The Daily Beast, qui a rapporté l’histoire plus tôt.