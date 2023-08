Verizon confirme les augmentations de prix pour certains forfaits Legacy Unlimited

Verizon a officialisé son plan d’augmentation des prix mensuels sur certains forfaits illimités hérités, confirmant quels forfaits sont concernés et à quel point le prix augmente.

Pour toute personne disposant d’un forfait Go Unlimited 2.0, Beyond Unlimited 2.0, Above Unlimited, 5G Start, votre prix augmente de 3 $ / mois à partir du 29 août. Verizon indique également que si vous avez un forfait Single Basic Phone, votre prix est fixé à augmenter de 5 $/mois à compter de la même date.

Seuls les anciens forfaits Verizon suivants seront facturés pour l’ajustement du tarif du forfait. À partir du 29/08/23, ces forfaits entraîneront des frais supplémentaires de 3 $/mois par ligne de téléphone mobile : Passez à l’illimité 2.0

Au-delà de l’illimité 2.0

Au-dessus de l’illimité

Démarrage 5G À partir du 29/08/23, ce plan entraînera des frais supplémentaires de 5 $/mois par ligne de téléphone mobile par mois :

Nous avons vu cette information apparaître pour la première fois fin juillet.

Vous ne cherchez pas à être touché par l’augmentation ? Les options de Verizon ne sont pas trop excitantes. Vous pouvez soit vous en occuper, soit passer à un autre plan (nous avons le maigre sur ceux-ci), soit passer à un plan prépayé.

// Verizon