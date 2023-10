Verizon Business remporte gros aux MEF Excellence Awards 2023 | Communiqué de presse

NEW YORK – Verizon Business a annoncé aujourd’hui avoir reçu de nombreux prix lors des MEF Excellence Awards 2023, récompensant les entreprises et les individus qui ont fait avancer l’écosystème des services automatisés. MEF est l’association industrielle mondiale de fournisseurs de réseaux, de cloud, de sécurité et de technologies qui travaillent à stimuler la transformation numérique des entreprises. Les gagnants ont été nommés lors d’une cérémonie à Dallas dans le cadre de l’événement Global Network as a Service (GNE) du MEF.

Verizon Business a été récompensé avec les distinctions suivantes :

Eric Cevis, président de Verizon Partner Solutions, Verizon Business Group, a été nommé Industry Executive of the Year

Verizon Business a été nommé gagnant de :

En remportant le prix du fournisseur de réseau en tant que service (NaaS) nord-américain de l’année, Verizon Business a été honoré la première année où le forum MEF a reconnu NaaS en tant que catégorie. L’ajout de cette catégorie souligne l’importance croissante de la connectivité à la demande et des services multi-cloud pour les entreprises.

« Il est incroyablement significatif d’être reconnu comme le meilleur fournisseur NaaS en Amérique du Nord, car c’est grâce au NaaS que nous aidons nos clients à réaliser leurs aspirations commerciales. C’est la base de l’agilité de l’entreprise et peut permettre aux clients d’utiliser de nombreuses fonctionnalités réseau avancées, comme s’ils consommaient des services cloud, en augmentant ou en diminuant selon les besoins les résultats qu’ils souhaitent atteindre », a déclaré Debika Bhattacharya, directrice des produits chez Verizon Business. « Cette reconnaissance du MEF témoigne de notre engagement axé sur les résultats envers nos clients. »

En tant que dirigeant de l’année, Eric Cevis a été récompensé pour son rôle dans la conduite de la stratégie et des opérations de Verizon Partner Solutions, l’unité commerciale de gros de l’entreprise. Depuis son accession à ce poste en 2014, Cevis a joué un rôle moteur dans la croissance de l’unité commerciale et au service des communautés de transporteurs, de fournisseurs et de revendeurs.

« Le rôle du MEF dans la stimulation de l’innovation dans le domaine des services automatisés ne peut être sous-estimé, donc être reconnu par eux est un véritable honneur », a déclaré Eric Cevis, président de Verizon Partner Solutions, Verizon Business Group. « Ce prix me dépasse, il est plutôt le reflet du travail acharné de notre équipe au service de nos clients et partenaires au quotidien.

Consultez la liste complète de tous les lauréats des MEF Excellence Awards 2023.