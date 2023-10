Verizon Business organise des sessions d’innovation 5G au SoFi Stadium | Communiqué de presse

BASKING RIDGE, NJ – Verizon Business et Samsung se rendent à Los Angeles pour présenter la puissance de la 5G à travers des démonstrations dynamiques et immersives de cas d’utilisation et de produits actuels et prospectifs lors de cette étape de la tournée 5G Innovation Sessions le 11 octobre.

Situé dans le stade SoFi ultramoderne, l’événement comprendra des démonstrations, des présentations et des panels avec des leaders du secteur et des experts de Verizon Business et Samsung mettant en avant les solutions de Verizon Business pour les entreprises.

« Nous sommes impatients de retourner au SoFi Stadium, un exemple parfait de réseaux sans fil avancés comme catalyseur de l’innovation dans les sites sportifs », a déclaré Debika Bhattacharya, directrice des produits chez Verizon Business. « Les participants pourront interagir avec certaines de nos technologies Verizon Business les plus avancées et expérimenter eux-mêmes des cas d’utilisation, y compris les communications d’entraîneur à entraîneur actuellement déployées par la NFL dans tous les stades, y compris le SoFi Stadium. »

Les autres innovations présentées incluront les solutions industrielles, l’accès accéléré 5G Edge, le paiement sans caisse 5G Edge, l’assurance qualité pour l’entrepôt, les inspections aériennes 5G Edge et les communications en temps réel, l’expérience de découpage de réseau sur le Samsung Galaxy S23, l’écosystème connecté Samsung Galaxy, la sécurité Samsung Knox, Samsung. Affichage et affichages numériques, et Samsung DeX In-Vehicle.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Verizon Business pour démontrer l’impact de la 5G dans tous les secteurs », a déclaré Brad Haczynski, vice-président principal de la division MX des ventes mobiles B2B chez Samsung. « C’est la première fois que Verizon Business et Samsung s’associent. participer à l’une des sessions d’innovation 5G de Verizon Business, et nous sommes ravis de donner vie à de nouveaux cas d’utilisation pour les clients ici dans l’emblématique SoFi Stadium.

L’événement aura lieu au SoFi Stadium situé au 1001 Stadium Dr, Inglewood, CA 90301, le 11 octobre, et réunira des dirigeants de premier plan, dont Massimo Peselli, directeur des revenus, entreprise mondiale et secteur public, Verizon Business ; Debika Bhattacharya, directrice des produits, Verizon Business ; Scott Lawrence, vice-président principal, Solutions mondiales, Verizon Business ; Jennifer Artley Vice-présidente principale, 5G Acceleration Verizon Business ; Barry Morehart, directeur principal, Verizon B2B Sales Samsung ; Brad Haczynski, vice-président principal, division MX des ventes mobiles B2B, Samsung ; Brendan Lynch, vice-président exécutif mondial, Entreprises et revenus, Live Nation ; et Janette Smrcka, vice-présidente, innovation informatique et revenus, SoFi Stadium et Hollywood Park.

Visitez les sessions d’innovation Verizon 5G pour RSVP.

L’engagement de Verizon envers Los Angeles

Verizon a récemment apporté des améliorations majeures au réseau desservant ses clients à Los Angeles, en Californie. Ces mises à niveau font partie d’une refonte pluriannuelle de son architecture réseau visant à anticiper les augmentations exponentielles de l’utilisation des données, à mettre à niveau la technologie du réseau et à ouvrir la voie à des expériences client personnalisées.

Les mises à niveau du réseau à Los Angeles comprennent le déploiement de nouveaux sites cellulaires pour étendre la couverture et la capacité dans les communautés locales. Ils incluent également l’ajout de plus de capacité sur les câbles à fibre optique pour déplacer davantage de données à travers le réseau et l’ajout de bande passante au réseau cellulaire pour prendre en charge de nouveaux services tels que le service Internet sans fil pour les foyers et les entreprises.

Au cours de la dernière décennie, Verizon Innovative Learning a engagé 1 milliard de dollars en valeur marchande pour soutenir l’équité numérique et l’inclusion dans l’éducation de certaines des populations les plus vulnérables du pays. Grâce à des partenariats avec des organisations à but non lucratif et à une série de programmes et de ressources, l’initiative a touché plus de 3 millions d’élèves dans des écoles à travers les États-Unis, principalement dans les établissements Title I. Dans la région métropolitaine de Los Angeles – Long Beach, plus de 54 000 élèves ont été touchés dans 39 écoles participant au programme Verizon Innovative Learning Schools, les équipant d’une technologie gratuite, d’un accès Internet et d’un apprentissage STEM innovant.

Verizon propose des ressources gratuites et personnalisées via Verizon Small Business prêt pour le numérique, conçu pour aider les propriétaires de petites entreprises à développer leur entreprise, comprenant des cours en ligne, un coaching individuel, des événements de réseautage entre pairs, des opportunités de mentorat avec des experts du secteur et un accès à des subventions. Depuis son lancement en septembre 2021, plus de 4 000 petites entreprises basées à Los Angeles se sont inscrites et ont suivi des cours en ligne sur le service client, l’expérience employé, la cybersécurité, les meilleures pratiques pour tirer parti des médias sociaux pour la croissance, et bien d’autres.

Grâce à Citizen Verizon, le plan d’affaires responsable de l’entreprise, Verizon vise à fournir à 10 millions de jeunes une formation aux compétences numériques et à soutenir 1 million de petites entreprises avec les ressources nécessaires pour prospérer dans l’économie numérique d’ici 2023.

Soutenir les premiers intervenants qui servent la Californie

En 2022, l’équipe de réponse aux crises de première ligne de Verizon a répondu à plus de 200 demandes d’assistance en matière de communications critiques émanant d’agences de sécurité publique de toute la Californie, contribuant ainsi à garantir que les premiers intervenants en première ligne des opérations d’intervention d’urgence disposaient du réseau et des solutions dont ils avaient besoin pour atteindre leurs objectifs. missions.

Les appareils et solutions Verizon Frontline, allant des points d’accès mobiles, routeurs et appareils intelligents aux solutions satellite déployables, telles que les picocellules satellites sur remorques (SPOT), ont été déployés tout au long de 2022 pour soutenir les premiers intervenants californiens. Rien que l’année dernière, l’équipe de réponse aux crises de Verizon Frontline a fourni près de 1 300 de ces solutions aux agences de sécurité publique fédérales, étatiques et locales opérant en Californie. Ce soutien s’est poursuivi en 2023, puisque l’équipe de réponse aux crises de Verizon Frontline a déjà fourni plus de 900 solutions Verizon Frontline aux premiers intervenants à la suite de près de 150 demandes d’assistance émanant de près de 80 agences de sécurité publique différentes à travers l’État. Ce soutien continu est fourni gratuitement aux agences locales et représente la continuation de l’engagement de Verizon Frontline depuis des décennies en faveur d’un partenariat avec la sécurité publique et le gouvernement. Donner aux résidents de Los Angeles la responsabilité de leurs projets personnels Avec myPlan de Verizon, les clients peuvent payer uniquement ce dont ils ont besoin. Chacun peut personnaliser son propre plan, afin que chaque personne ou membre de la famille obtienne ce qu’il veut et que chacun puisse épargner. Choisissez votre forfait. Choisissez vos avantages. C’est si simple. Et les clients obtiennent encore plus de valeur lorsqu’ils combinent myPlan avec Verizon 5G Home Internet. L’Internet domestique 5G offre une connectivité haut débit utilisant le réseau sans fil 5G de Verizon, fournissant un Internet ultra-rapide prêt pour l’avenir. Avec notre Internet résidentiel 5G, qui commence à 35 $ par mois avec Auto Pay et certains forfaits mobiles 5G, il n’y a pas de contrat à long terme, pas de plafond de données ni de frais cachés.

À propos des sessions d’innovation 5G

Les 5G Innovation Sessions 2023 de Verizon ont été lancées à Chicago avec des événements à New York, San Francisco, Washington, DC et un dernier arrêt à Dallas (décembre). Les événements couvrent une gamme de thèmes, notamment les sites gérés, l’accès sans fil fixe, la 5G privée et le calcul mobile Edge.