Verizon augmente les frais sur les points d’accès, les ordinateurs portables et les tablettes connectés en décembre

Verizon prévoit une autre augmentation des tarifs, mais cette fois ce sera pour les appareils de données uniquement comme les points d’accès mobiles, les tablettes, les voitures connectées, les caméras de sécurité et les ordinateurs portables. Semblable à la hausse des tarifs qu’il a annoncée plus tôt cette année pour les lignes vocales, le plus grand opérateur du pays augmente ses frais administratifs pour ces appareils de 6 cents par ligne, par mois, qu’il facture maintenant à 1,40 $ par ligne, par mois.

Les utilisateurs commenceront à être alertés du changement mardi, l’augmentation prenant effet un mois plus tard, le 1er décembre. La hausse s’élève à un peu plus de 16 dollars par an pour chaque ligne.

“De temps en temps, nous examinons et apportons des ajustements aux frais administratifs et de télécommunication sans fil qui aident à récupérer certaines des dépenses administratives et de télécommunication de Verizon, ainsi que les coûts de conformité aux exigences réglementaires”, a déclaré la société dans un communiqué.

La société fait valoir que les frais sont “comparables et généralement inférieurs aux frais globaux dans l’industrie” et note qu’elle n’augmente pas les prix des forfaits de données connectés réels, mais juste l’un des frais qu’elle y associe.

Verizon n’augmente pas ses frais sur les lignes vocales avec cette augmentation, de sorte que les lignes téléphoniques ne seront pas affectées, et il n’augmente pas non plus les frais sur ceux avec son service Internet à domicile ou une smartwatch connectée. Si les tablettes étaient sur les lignes vocales et obtenaient une augmentation des frais plus tôt cette année, elles n’obtiendraient pas d’augmentation maintenant.

Le changement de frais est la dernière hausse de prix de Verizon cette année et intervient après un autre trimestre qui vu les consommateurs fuir le transporteur. En mai, il a annoncé qu’il augmenterait les frais pour les appareils dotés de lignes vocales de 1,35 $ par ligne à 3,30 $ par ligne, par mois. En juin, le transporteur a augmenté ses tarifs pour utilisateurs qui bénéficiaient encore de ses anciens forfaits de données partagées.