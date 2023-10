BASKING RIDGE, NJ – Verizon a annoncé qu’elle organiserait son quatrième Verizon Small Business Digital Ready Summit, une expérience d’une journée permettant aux propriétaires de petites entreprises de réseauter et de participer à des événements pratiques conçus pour les aider à développer leur entreprise, à Atlanta, en Géorgie, le 2 novembre 2023. En partenariat avec la plateforme mondiale de formation professionnelle et de réseautage Luminary, le sommet vise à apporter des informations et des stratégies commerciales précieuses aux propriétaires de petites entreprises de la région.

Les participants au Verizon Small Business Digital Ready : Atlanta Summit auront l’occasion de participer à des ateliers et à des séances de formation solides, dans le but d’établir des liens et d’apprendre auprès d’experts en la matière, y compris des propriétaires de petites entreprises régionales. De plus, Verizon offre un Chromebook gratuit à cinq petites entreprises inscrites qui participent au sommet.1. Pour en savoir plus sur l’événement et pour vous inscrire, visitez Verizon Small Business Digital Ready : Sommet d’Atlanta.

“Lancer une petite entreprise au milieu de la pandémie est déjà assez difficile, mais pour les femmes entrepreneures, et en particulier celles d’origine hispanique, il peut souvent être difficile de savoir par où commencer ou où chercher l’aide dont vous avez besoin”, a déclaré Ana Gonzalez de Cossio, co-fondatrice d’Avanza Skin à Atlanta, Géorgie. « Mes sœurs et moi sommes très reconnaissants du soutien que nous avons reçu du programme Small Business Digital Ready. L’accès à des opportunités de réseautage, à l’éducation et à une subvention elle-même a rendu notre entreprise encore plus forte.

Lancé en 2021, Verizon Small Business prêt pour le numérique est une ressource en ligne gratuite conçue pour donner aux petites entreprises les outils dont elles ont besoin pour prospérer dans l’économie numérique d’aujourd’hui. Les petites entreprises peuvent accéder à un apprentissage personnalisé grâce à plus de 40 cours, au mentorat, au réseautage entre pairs, au coaching individuel d’experts et à des incitations telles que des subventions. En partenariat avec LISC et Next Street, le portail Verizon Small Business Digital Ready a été créé avec et pour les petites entreprises, avec un accent particulier sur le soutien aux propriétaires d’entreprises sous-financées. Des offres de cours d’espagnol, du coaching par des experts et des événements communautaires sont également disponibles. Depuis son lancement, plus de 3 000 petites entreprises basées à Atlanta se sont inscrites et ont collaboré avec la plateforme.

Cette initiative fait partie de l’objectif de Verizon de soutenir 1 million de petites entreprises d’ici 2030 avec les ressources nécessaires pour prospérer dans l’économie numérique, dans le cadre de son plan d’entreprise responsable : Citizen Verizon. Visitez CitizenVerizon.com pour en savoir plus sur les efforts commerciaux responsables de l’entreprise.

1 Pas d’achat nécessaire. Il faut être présent pour gagner. Le concours commence le 2 novembre 2023 à 10 h 00, heure de l’Est (HE) et se termine le 2 novembre 2023 à 13 h HE. Vous devez être un résident légal des États-Unis âgé de 18 ans ou plus pour entrer. Nul là où c’est interdit. Commanditaire : Verizon Corporate Services Group Inc. Pour le règlement officiel, voir https://www.weareluminary.com/verizon-atlanta-summit-sweepstakes