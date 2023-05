Verizon ajoute un nouveau téléphone 5G à faible coût pour 120 $

Verizon a annoncé être le transporteur officiel de Le nouveau téléphone de TCL Mobile, le 40 XE 5G. Mieux encore, le prix déjà bas a baissé de 50 $ depuis l’annonce du téléphone en février, ce qui signifie que vous pouvez mettre la main sur un téléphone 5G pour seulement 120 $. Il a également été lancé un mois plus tôt que prévu initialement.

Le téléphone TCL 40 XE 5G est livré avec un écran HD+ de 6,56 pouces ; un appareil photo principal 13MP, une profondeur 2MP et des objectifs macro 2MP à l’arrière; une caméra frontale de 8 mégapixels ; 4 Go de RAM ; 64 Go de stockage avec mémoire extensible jusqu’à 1 To ; et une batterie de 5 000 mAh. Il fonctionne sur un processeur MediaTek Dimensity 700 2,2 GHz Octa-core 5G.

Lors de l’annonce du téléphone au Mobile World Congress 2023 plus tôt cette année, Stefan Streit, directeur marketing de TCL, a déclaré que le marché des téléphones à prix moyen était sous la pression de l’inflation, ce qui a conduit TCL à créer des appareils à bas prix. TCL a annoncé dans le même temps le 40 X 5G, au prix de 199 $ et dont la sortie est prévue en juin ; le TCL 40 XL, au prix de 149 $; et le téléphone TCL 406 à 119 $.

TCL a également taquiné sa capacité à créer un concept de téléphone haut de gamme ou un téléphone pliable.

La société est connue pour créer des téléviseurs et fabrique certains des favoris de CNET, y compris la série TCL 4, que CNET a classée comme la meilleure télévision à petit budget à l’heure actuelle.

