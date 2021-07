Verizon ajoute la fonction Mystery Sound au Motorola Edge+

Motorola a l’un des calendriers de mise à jour les plus aléatoires de tous les fabricants de téléphones. Ils s’engagent rarement dans un support de mise à jour à long terme, mais quand ils le font, ce n’est pas comme si vous les obteniez de la manière attendue. Par exemple, le Motorola Edge +, leur retour de 1 000 $ sur les téléphones phares, n’a pas été mis à jour depuis trois mois après les avoir reçus deux mois plus tôt cette année.

Quoi qu’il en soit, c’est un sujet pour un autre jour, mais nous avons une nouvelle mise à jour aujourd’hui et elle inclut de nouvelles truc. Dans la version RPB31.Q1-19-58-25, avec le correctif de sécurité Android de juin, Motorola et Verizon améliorent les performances de l’expérience 5G. En plus de ces avantages bien accueillis, les deux ajoutent quelque chose appelé « Verizon Adaptive Sound ».

Qu’est-ce que c’est que « Verizon Adaptive Sound », demandez-vous ? Il fournira des « expériences sonores de qualité supérieure », indique le journal des modifications, mais c’est tout ce que nous pouvons trouver. Le site Web de Verizon n’a rien indexé avec ce nom et les seules références à un « son adaptatif » de leur part concernent les Google Pixel Buds. J’ai même pensé qu’il pourrait s’agir d’un nouveau bloatware qu’ils préinstallaient, mais je n’ai pas trouvé de liste Google Play pour cela non plus. Pour faire court, c’est un peu un mystère.

Si nous le découvrons, nous ne manquerons pas de mettre à jour ce post. Si vous possédez un Edge + et obtenez cette mise à jour, faites-nous savoir si vous avez installé quelque chose appelé « Verizon Adaptive Sound » par la suite.

// Verizon